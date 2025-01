Planurile de expansiune ale președintelui ales al SUA devin din ce în ce mai absurde. După ce și-a exprimat deja interesul pentru Groenlanda și Canalul Panama, Donald Trump vizează vecinul din nordul SUA, Canada.

Pe „X , Trump a postat o hartă care unește SUA și Canada sub steagul Statelor Unite. El a a descris, de asemenea, granița cu țara vecină de nord ca fiind „artificială”.

Moderatorul Jesse Watters, ralizator la Fox News, a mers cu un pas mai departe decât Trump. În programul „The Five”, el a anunțat, în direct, că vrea să invadeze Canada.

Realizatorul s-a arătat îngrijorat că „admiterea Canadei ca stat va înclina balanța electorală în fața democraților”, dar totuși dorește ca Statele Unite să-și înghită vecinul din nord, „pentru că ei se opun acestei mișcări”.

Legat de Groenlanda, Wattens a spus că „Trump este magnatul imobiliar al Americii. Deci testează apele, își arată mușchii”.

Fox News host wants to invade Canada.



„Canada – the fact that they don't want us to take them over makes me want to invade. „I want to quench my imperialist thirst,” Jesse Watters said on air.



Earlier, Trudeau said that „there is no chance of Canada becoming part of the United… pic.twitter.com/lJhXaUTyz8