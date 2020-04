De Mihai Toma,

Demersul controversat al actorului american de 45 de ani e adresat guvernatorului Andrew Cuomo.

”Nimeni nu merită să moară în închisoare din cauza Covid-19”, spune Phoenix în înregistrare, care e parte a unei campanii de eliberare a persoanelor în vârstă din închisoare.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “Im calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV