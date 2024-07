Remarcile lui Biden de marți, care au venit în timpul unui interviu acordat Black Entertainment Television (BET), fac parte dintr-un blitz media al președintelui, care continuă să scadă în sondaje, după o performanță mult criticată într-o dezbatere din iunie împotriva fostului președinte Donald Trump.

Actualul președinte este gata să facă un astfel de pas doar dacă are probleme de sănătate. „Dacă am avut o afecțiune medicală care a fost dezvăluită, dacă cineva, au venit medicii și au spus că aveți această problemă, acea problemă…”, i-a spus Biden lui Ed Gordon, de la BET.

„Dar am făcut o greșeală gravă în toată dezbaterea și, uite, când am candidat inițial, s-ar putea să-ți amintești, am spus că voi fi un candidat la tranziție. M-am gândit că voi putea renunța, să predau altcuiva, dar nu am anticipat că lucrurile vor deveni atât de, atât de divizate”, a adăugat Biden.

„Sincer sincer, cred că singurul lucru pe care îl aduce vârsta este un pic de înțelepciune. Și cred că am demonstrat că știu cum să duc lucrurile la bun sfârșit pentru țară, în ciuda faptului că ni s-a spus că nu putem să terminăm, dar mai sunt multe de făcut și sunt reticent să ies din asta”, a adăugat el.

Comentariile din interviul lui Biden cu BET au fost vizionate într-un clip de previzualizare care a fost difuzat marți seara la CBS Evening News. Interviul complet, care a fost înregistrat în Las Vegas, Nevada, este programat să fie difuzat miercuri pe BET, la 22.00 ET (joi dimineață la ora 5.00, ora României, n.red.).

Atenția asupra sănătății lui Joe Biden s-a intensificat după dezbaterea sa cu Donald Trump și rezervele apărute în spațiul public după discursurile sale. Astfel, pe 11 iulie, la o conferință de presă care a urmat summitul NATO, Biden l-a prezentat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, drept președintele Rusiei, Vladimir Putin. Apoi, vorbind despre vicepreședintele Statelor Unite, l-a numit pe Donald Trump, nu pe Kamala Harris. Toate acestea au crescut îngrijorările cu privire la sănătatea sa mintală și șansele de a câștiga alegerile din noiembrie.

