Femeia a făcut trei teste de sarcină

Suze Lopez, din California, urma să fie operată la Centrul Medical Cedars-Sinai pentru îndepărtarea unui chist ovarian uriaș, de aproximativ 10 kilograme.

Într-un comunicat oficial, spitalul a explicat că femeia, asistentă medicală la camera de gardă, avea acest chist ovarian de mai mulți ani. Înainte de operație, Suze a descoperit că era însărcinată.

„Din cauza dimensiunii foarte mari a chistului, care creștea de ani de zile, exista riscul unui diagnostic fals pozitiv, chiar și suspiciunea de cancer ovarian”, a declarat Suze Lopez. „Aveam menstruații neregulate și un disconfort abdominal constant. După 17 ani de rugăciuni și încercări de a avea al doilea copil, nu-mi venea să cred că eram, de fapt, însărcinată.” Pentru a fi sigură, femeia a făcut trei teste de sarcină.

Medicii au fost șocați

La trei zile după ce a aflat vestea, Suze a decis să îi spună soțului ei, Andrew Lopez, în timpul unei ieșiri la un meci al echipei L.A. Dodgers. Inițial, ambii au crezut că sarcina ar fi de două-trei luni, însă în timpul deplasării au început durerile groaznice, iar asistenta s-a prezentat la spitalul Cedars Sinai.

După numeroase investigații, medicii au foost șocați: era vorba despre o sarcină ectopică abdominală extrem de rară.

„Suze era însărcinată, dar uterul ei era gol, iar un chist ovarian benign, de aproape 10 kilograme, ocupa cea mai mare parte a abdomenului”, a explicat dr. Ozimek.

„Am descoperit apoi un băiețel dus la termen, aflat într-un spațiu foarte mic din abdomen, lângă ficat, cu șezutul sprijinit pe uter. O sarcină care se dezvoltă atât de mult în afara uterului este aproape de neconceput.”

„A fost un șoc total. Credeam că sarcina este de două-trei luni, iar de fapt era de 41 de săptămâni”, a declarat Andrew Lopez.

Pe măsură ce copilul a crescut în abdomen, în spatele masei tumorale, acesta a împins chistul uriaș spre partea din față a corpului.

„Este logic că Suze a crezut pur și simplu că tumora a crescut din nou, nu că ar putea fi însărcinată”, a adăugat dr. Ozimek.

Ce este sarcina ectopică abdominală

În sarcina ectopică abdominală, ovulul fertilizat se implantează în afara uterului, adesea pe organe vitale sau vase mari de sânge. Placenta nu se poate dezvolta în siguranță în astfel de zone, iar riscul de hemoragie masivă la mamă sau deces fetal este extrem de ridicat. Supraviețuirea unui copil în astfel de cazuri este extrem de rară, au explicat reprezentanții spitalului.

Deși extrem de complexă, intervenția a fost un succes. Medicii au îndepărtat chistul, apoi au reușit să aducă pe lume băiețelul, pe care părinții l-au numit Ryu. Copilul a cântărit aproximativ 3,6 kilograme și a avut foarte puține complicații medicale. După naștere, Suze Lopez a suferit o hemoragie severă, însă echipa medicală a reușit să o stabilizeze după transfuzii de sânge.

