Judecătorul care l-a achitat pe PNL-istul agresor a admis de două ori cererea de liberare condiționată a cămătarului Bulgaru, membru din sindicatul clanurilor!

Cătălin Croitoriu e magistratul de la Judecătoria Bistrița care l-a achitat recent pe Jenor Beudean, candidatul PNL la Primăria Șieu-Odorhei, după ce acesta a agresat o femeie în stradă. Beudean avea dreptul “să urmărească, să prindă și să rețină” femeia care îi lovise cu piciorul mașina, după ce fusese claxonată, a motivat judecătorul.

Anterior intrării în magistratură în 2013, Croitoriu a fost ofițer specialist 2 la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava.



În vara și toamna lui 2019, Croitoriu, ca președinte al completului de judecată nr. 3 de la Judecătoria Bistrița, a admis de două ori cererea de liberare condiționată a cămătarului Gheorghe Stan, zis Bulgaru. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița-Năsăud a contestat de fiecare dată sentințele pronunțate, iar instanța superioară a admis contestațiile.



La data de 6 septembrie 2013, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a unor membri ai grupărilor Caran, Duduianu şi Rinu, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de cămătărie, spălare a banilor, şantaj, tâlhărie şi deţinere fără drept a unei arme neletale supuse autorizării.

Printre inculpați erau Gheorghe Stan, zis Bulgaru, Răducan Constantin, zis “Costel al lui Caran”, Duduianu Nicolae, zis “Caleea”, Răducan Emil, zis “Emil al lui Caran”, Constantin Nicolae, zis “Aramis”, Duduianu Valentin, zis “Beadim”, Duduianu Daniel, zis “Edison”, Gheorghe Marius, zis “Marius al lui Rinu”, Răducan Aurel, zis “Aurel al lui Caran”, Simion Traian, zis “Udi”, Văduva Sofian, zis “Denom” şi Constantin Elena, zisă “Vipera”.



Tribunalul din București a emis sentința în privința acestora pe 13 mai 2016, condamnându-l pe Gheorghe Stan, zis Bulgaru, la 8 ani și 6 luni de închisoare și sporind pedeapsa cu 6 luni, “pentru a reflecta corect periculozitatea inculpatului, dată fiind amploarea activității infracționale în ansamblul său”. În total, 9 ani de închisoare, din care urma să se scadă perioada de arest preventiv și arest la domiciliu.

La individualizarea pedepsei, instanța are în vedere amploarea activității de acordare de împrumuturi cu dobândă, cea mai mare dintre toți inculpații trimiși în judecată în prezenta cauză sub aspectul acestei infracțiuni, atitudinea profund și constant nesinceră pe parcursul procesului, existența unor antecedente penale, săvârșirea unei noi infracțiuni înăuntrul termenului de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei.

Instanța, în cazul lui Bulgaru: