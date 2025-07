Exemple de accidente rutiere

Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov și inspector principal de poliție, a publicat pe Facebook o postare în care vorbește despre un clip pentru dezactivarea temporară a centurii de siguranță.

„Cu 5,99 lei, cât am dat pe clipsul asta, am scăpat de cel mai enervant piuit din mașină. Eu l-am luat de la #Jumbo, la reducere, cu 5.99, dar sigur îl găsiți și prin alte părți. Inițial m-am gândit să iau mai multe, dar mi-am dat seama că unul singur îmi e suficient. Dacă ar fi să mi se întâmple ceva, zic «Doamne ferește, la banii ăștia n-o să mai am cum să-l schimb», așa că ăsta o să mă țină… toată viața”, a scris Zontea.

Legea din România prevede clar obligația de a purta centura de siguranță. Foto: Facebook/Daniel Zontea

Purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov a adus în atenție două accidente rutiere petrecute în Ploiești și Băicoi, în care au fost implicate o tânără de 19 ani și o fetiță de 8 ani. Conform spuselor sale, fata de 19 ani a fost proiectată peste șofer și a murit, iar copila a fost proiectată prin parbriz.

Recomandări Ce ar însemna ca România să fie retrogradată la „junk”. Viața cetățenilor ar deveni un calvar: salarii stagnante sau venituri pierdute complet

Daniel Zontea, despre centura de siguranță

În postarea cu pricina, Zontea susține că și-a cumpărat accesoriul „doar pentru confort”: „Eu mi-am luat acest clips doar pentru confort. La 5,99 lei, merită. Plus că, dacă e ceva, trag repede centura, că intră în el, și scap și de amendă… șmecherie chinezăria asta. Da’ ce nu face chinezu acu’!”.

Totuși, spre finalul mesajului, polițistul a subliniat importanța purtării centurii de siguranță: „Poți să-ți iei 10 clipsuri de-astea, ca să le ai și pentru mai târziu, însă îți spun eu că nu e cazul. Unul e suficient să-și facă efectul. N-o să mai apuci a doua rundă, te asigur. În toți acești ani, în care, ca polițist de rutieră, am fost printre primii la accidentele auto, am ajuns să înțeleg un lucru. Centura de siguranță nu e despre confort, e despre alegerea pe care deja ai făcut-o atunci când viața ta mai atârna de o secundă”.

Tot el a mai recomandat ca produsul să nu fie utilizat, ci lăsat în torpedou. „O să vă amintească, când veți trece cu mașina pe lângă câte un accident mortal, cât de ușor este să fii prost în viață”.

Ce sunt dispozitivele

Dispozitivele care „înlocuiesc” centura de siguranță sunt, de regulă, adaptoare sau capete false care se introduc în locașul centurii pentru a păcăli sistemul de atenționare sonoră, fără ca șoferul sau pasagerul să fie protejat de centura reală. Ele sunt vândute sub denumiri precum „capete auto centură” sau „blocatori centură”.

Recomandări Val masiv de rachete și drone lansat de Rusia asupra orașelor ucrainene îndepărtate de front. Polonia a trimis avioane de luptă la graniță

Cum sunt privite de lege

Deși astfel de dispozitive sunt disponibile online și în piețe, legea din România prevede clar obligația de a purta centura de siguranță omologată pentru toți ocupanții vehiculului, cu excepția unor cazuri medicale sau profesionale bine definite.

Dispozitivele care doar păcălesc sistemul mașinii NU sunt omologate și NU sunt recunoscute legal ca mijloace de protecție. Folosirea lor este echivalentă cu nepurtarea centurii de siguranță și se sancționează.

Amenda pentru nepurtarea centurii de siguranță

Sancțiunile pentru nepurtarea centurii (sau folosirea unui astfel de accesoriu) includ amendă contravențională (2-3 puncte amendă) și două puncte de penalizare pentru șofer. Mai exact, amenda este cuprinsă între 405 și 607 lei.

În caz de accident, lipsa centurii reale (chiar dacă există un dispozitiv fals) poate duce la consecințe grave pentru sănătate și, suplimentar, la complicații legale privind despăgubirile de la asigurare.

Poziția autorităților

Poliția Rutieră și specialiștii în siguranță rutieră au atenționat public că aceste dispozitive sunt periculoase și că utilizarea lor nu doar că nu oferă protecție, dar poate duce la răniri grave sau deces în caz de accident

Recomandări Florin Poenaru, antropolog: „Bolojan administrează sărăcia cu mână de fier, sub pretextul eficienței. Reduce, taie, optimizează, dar fără să atingă privilegiile structurale”

Există campanii publice ce condamnă ferm folosirea acestor „capete false” și solicită chiar interzicerea comercializării lor.

Dispozitivele care înlocuiesc centura de siguranță NU sunt legale în România și nu te scutesc de obligația de a purta centura omologată. Utilizarea lor este sancționată identic cu nepurtarea centurii și poate avea consecințe grave atât din punct de vedere legal, cât și al siguranței personale.