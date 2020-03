De Denisa Macovei,

De când s-au închis sălile de sport și centrele de recuperare medicală, toți mai mulți antrenori de sport au venit cu idei inovative pentru ca cei aflați în autoizolare să aibă cu ce să-și umple timpul liber, dar și pentru a nu ajunge sedentari. Antrenoarea de fitness Beatrice Olaru a realizat un program de training „Learn to live healthy” (n.r. învață să trăiești sănătos) prin care găsește soluții în care oricine se înscrie, se poate antrena sănătos. Pe lângă video-urile cu setul de exerciții individuale, Beatrice propune și un plan de alimentație personalizat, astfel încât oamenii să cumpere din magazine doar strictul necesar.

Antrenamente cu coada de la mătură și bidoanele de apă

„Aveam acest gen de program online de ceva vreme, căci până acum multă lume nu putea ajunge la sală din cauza programului aglomerat. L-am readaptat puțin tocmai pentru că acum lumea are timp, însă suntem sfătuiți să stăm cât mai mult timp în case, plus că sălile de sport au fost închise. Așa că eu ofer două tipuri de programe, unul doar cu antrenamente, iar altul cu antrenament și plan de alimentație. Am făcut tutoriale video în care explic fiecare exercițiu în parte, apoi, în funcție de nivelul de fitness al fiecăruia realizez un program. Am pachet în care pot fi în contact permanent cu persoanele, sau altul la comun. Dacă sunt clienți noi, care se apucă de sport abia acum, îi sfătuiesc să nu iasă din casă în căutarea unui echipament sportiv, ci am pregătit un set de exerciții în care ne folosim de tot ce avem la îndemână. Vorbesc aici despre coada de la mătură, de canapeaua din living sau de sticlele de apă”, ne-a povestit Beatrice Olaru despre programul ei.

Listă doar cu alimentele pe care trebuie să le cumpere

În plus, antrenoarea le face și un plan de nutriție, astfel încât atunci când vor ieși din izolare să arate de-a dreptul impecabili. „Realizez și plan alimentar personalizat. Le fac liste cu ce au nevoie pentru o săptămână de regim, astfel încât nu trebuie să cumpere mai mult decât este nevoie sau să-și umple cămara cu alimente care nu le folosesc. În general oamenii ar trebui să fie mai moderați, nu să cumpere fără măsură chiar dacă este vreme de criză”, ne-a mai spus antrenoarea de fitness.

Înafară de Beatrice sunt și alți antrenori atât de fitness, cât și de pilates, dar și specialiști în fizioterapie, care pot fi găsiți cu ușurință pe rețelele de socializare. Dat fiind faptul că în aceste momente mulți riscă să rămână fără job-uri, dar și pentru că oamenii au început să facă economii pentru zilele care vor urma, mulți dintre antrenori au redus considerabil prețurile pentru programele online, unele ajungând chiar și la jumătate.

