Jurnalistul de la Wall Street Journal a fost plasat într-o cușcă din sticlă și metal în interiorul sălii de judecată, purtând o cămașă în carouri, stând cu brațele încrucișate.

Instanța din Capitala rusă examinează o plângere depusă de Gershkovich împotriva deciziei de a fi ținut în arest în închisoarea Lefortovo din Moscova, în timp ce cazul este investigat.

Apelul său a fost respins, instanța a decis să mențină arestul.

Media are allowed to take photos and videos of Evan in the cage, but not speak to him. He can’t say anything back either.



At right, @usembru ambassador to Moscow Lynne Tracey, in the blue jacket. She visited Evan in prison yesterday. pic.twitter.com/Gn9jlwubb0