”Pungi de cafea și alte bunătăți rar văzute, vită, porc, batoane de ciocolată, chiar portocale și, se pare, banane, au apărut în magazine azi, daruri întârziate de Crăciun de la scurta și violenta revoluție care l-a răsturnat pe Nicolae Ceaușescu”, scria corespondentul New York Times la București acum exact 30 de ani.

Este o priveliște greu de descris pentru un occidental, mărturisea jurnalistul american.

”Pentru cei mai mulți localnici, cel mai remarcabil moment al zilei a fost disponibilitatea fructelor în magazine. Cozi lungi, ordonate, cu sute de oameni, au aglomerat magazinele din centrul Capitalei tot timpul zilei. Recompensa neașteptată fusese luată din depozitele elitei comuniste și din cele rezervate exportului”, scria New York Times.

A fost o zi extraordinară pentru oamenii care au îndurat frigul și foamea din cauza deciziei lui Ceaușescu de a plăti datoria externă de 11 miliarde de dolari. Abundența neașteptată i-a luat pe mulți prin surprindere. Sacoșele de cumpărături erau pline. The New York Times, pe 29 decembrie 1989:

Ediția New York Times din 29 decembrie 1989 relata situația de la București după execuția lui Ceaușescu

Intervievați de jurnaliști, românii și-au mărturisit lipsurile.

”Nu am mai văzut cafea de nu mai știu când, de patru ani. Am auzit că s-au dat și banane, dar eu una nu am văzut”, declara o femeie care stătea la coadă.

Este greu pentru un occidental să înțeleagă cât de precară este viața aici. Copiii care avea portocale mușcau din ele ca din mere The New York Times, pe 29 decembrie 1989:

Partidul Comunist, ca zăpada în timpul verii

În vreme ce mulți cetățeni se bucurau de apariția portocalelor în magazine, alții erau îngrijorați de direcția luată de noul guvern provizoriu al Frontului Salvării Naționale (FSN).

În ciuda euforiei, noul guvern este afectat de conexiunile multor membri, inclusiv a președintelui FSN Ion Iliescu, cu Partidul Comunist. The New York Times, pe 29 decembrie 1989:

”Problema identificării unei conduceri respectabile este mai complicată aici decât în alte societăți din blocul estic. Din cauza represiunii dure din România, nu s-a putut forma un cerc de disidenți, așa cum a fost cazul în Polonia sau Cehia.

Nu a fost posibil nici ca Biserica să ofere un forum de dialog. În plus, nu a existat un grup liberal în cadrul Partidului, care să pună presiune pe Ceaușescu și să influențeze politica”, scria New York Times.

Cât despre soarta Partidului Comunist, după răsturnarea lui Ceaușescu, acesta era deja practic inexistent.

”Există Partidul Comunist? Nu, e ca zăpada în timpul verii”, spunea un diplomat occidental, citat de New York Times.

”Practic, Partidul era pur și simplu o extensie a familiei și cercului de prieteni ai lui Ceaușescu”, mai nota cotidianul american.

