„Pete şi-a petrecut întreaga viaţă ca un luptător pentru trupe şi pentru ţară. Pete este dur, inteligent şi un adevărat credincios principiului «America pe primul loc». Cu Pete la cârmă, duşmanii Americii sunt avertizaţi – armata noastră va fi din nou măreaţă, iar America nu va da niciodată înapoi”, a anunţat Donald Trump, citat într-un comunicat.

Pete Hegseth – jurnalist și căpitan cu misiuni în Irak și Afganistan

Pete Hegseth, în vârstă de 44 de ani, este coprezentator al emisiunii „Fox&Friends Weekend” de la Fox News şi colaborator al reţelei de televiziune din 2014. El este, de asemenea, autorul cărţii „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (Războiul împotriva războinicilor: În spatele trădării bărbaţilor care ne ţin liberi – n.r.).

Hegseth a fost căpitan de infanterie în Garda Naţională a SUA şi a servit în Afganistan, Irak şi Guantanamo Bay. Anterior a fost şeful unei organizaţii a veteranilor din SUA.

Conform biografiei de pe Fox News, Pete Hegseth are un masterat în politici publice de la John F. Kennedy School of Government din cadrul Universităţii Harvard.

Potrivit Reuters, Hegseth a declarat că a părăsit armata în 2021 după ce a fost considerat extremist de o instituție care nu îl mai dorea. „Sentimentul a fost reciproc – nici eu nu mai doream această armată”, scrie Hegseth în cartea sa.

Trump și Hegseth au o problemă cu generalii „woke”

Numirea lui vine în condiţiile în care în Pentagon există deja îngrijorarea că Trump intenţionează să-i elimine din administraţie pe ofiţerii militari şi pe funcţionarii publici de carieră pe care îi consideră neloiali.

Problemele legate de așa-numitul „război cultural” ar putea fi un factor declanşator al concedierilor. În iunie, Trump a fost întrebat de Fox News dacă ar concedia generali descrişi drept „woke”, un termen care îi desemnează pe cei care se concentrează asupra justiţiei rasiale şi sociale, dar care este folosit de conservatori pentru a denigra politicile progresiste. „I-aș da afară, nu poți să ai o armată woke”, a răspuns el.

„La un nivel de bază, vrem cu adevărat ca doar recruţii «diverşi woke» pe care administraţia Biden îi pregăteşte să fie cei care au arme şi steaguri?”, a scris Hegseth în cartea sa publicată în iunie. „Vrem ca acei recruţi diverşi – pompaţi cu vaccinuri şi ideologii şi mai otrăvitoare – să împartă un buncăr de antrenament de bază cu americani sănătoşi la cap”, a continuat el.

Foşti generali şi șefi de la Pentagon în prima administrație Trump sunt printre cei mai înverşunaţi critici ai săi, unii declarându-l inapt pentru funcţia de președinte. Enervat, Trump a sugerat că fostul său şef al Statului-Major, Mark Milley, ar putea fi executat pentru trădare.

Declarații controversate, luări de poziție și teorii ale conspirației

Pete Hegseth a făcut de-a lungul carierei sale de jurnalist și comentator politic mai multe declarații care au stârnit controverse. El l-ar fi sfătuit pe Donald Trump să grațieze militari americani condamnați pentru crime de război și a făcut mai multe comentarii în acest sens la Fox News. De asemenea, a criticat universitățile din SUA pentru că predau despre mediu în loc să se concentreze pe amenințarea reală, și anume extremismul islamic.

Hegseth a susținut cu tărie decizia lui Trump de a-l elimina pe generalul iranian Qasem Soleimani. Mai mult, el a cerut atacuri asupra teritoriului iranian, inclusiv asupra siturilor culturale, dacă sunt folosite ca depozite de arme.

Jurnalistul Fox News a răspândit totodată teorii ale conspirației. În 2022, el a susținut că Partidul Democrat din SUA a inventat varianta Omicron de COVID-19 pentru a câștiga alegerile de la jumătatea mandatului.

Critici pentru presa care vorbește prea mult despre „omul de paie” Vladimir Putin

Un susținător ferm al lui Donald Trump, Pete Hegseth a apărat comentariile controversate făcute în trecut de miliardarul newyorkez atât despre războiul din Ucraina, cât și despre contribuția SUA în NATO cu privire la războiul din Ucraina, comentează The Kyiv Independent.

După lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, Donald Trump l-a descris pe liderul rus Vladimir Putin drept un „tip genial”. Hegseth a apărat acest comentariu, susținând că Trump doar „trolează” mass-media pentru felul în care relatează războiul din Ucraina.

„Niciun organism, nicio entitate nu a făcut mai mult pentru a răspândi propaganda rusă și pentru a susține omul de paie care este Vladimir Putin decât propria noastră mass-media”, a declarat el.

Hegseth a stârnit, de asemenea, controverse în legătură cu propriile sale comentarii cu privire la Ucraina, sugerând că invazia la scară largă a Rusiei „pălește în comparație” cu agenda „woke” din SUA.

Potrivit lui Hegseth, „ceea ce se întâmplă în Ucraina este important”, dar nu la fel de important ca „woke”-ul care afectează, în opinia lui, America.

De asemenea, el a împărtășit anterior opinii care se aliniază cu scepticismul lui Trump față de apărarea reciprocă în cadrul NATO. „De ce ar trebui America, numărul 1 de contact în agenda de urgență europeană din ultimul secol, să asculte națiunile fariseice și impotente care ne cer să onorăm aranjamente de apărare învechite și unilaterale pe care nu le mai respectă?”, scrie Hegseth în cartea sa.

Trump i-a deranjat pe aliații internaționali ai SUA la începutul acestui an, când a spus că va permite Rusiei să facă „ce naiba vrea” împotriva statelor membre NATO care nu alocă cel puțin 2 la sută din PIB pentru apărare. Ulterior, Trump a revenit asupra acestei declarații, insistând că SUA vor rămâne în NATO și vor veni în ajutorul unui membru dacă este atacat atât timp cât toate țările „joacă corect”.

Țările europene vorbesc despre „reguli în timp ce își eviscerează armatele și strigă la America după ajutor”, este de părere Pete Hegseth.

Șoc la Pentagon

După nominalizarea lui Pete Hegseth la șefia Pentagonului, diverși oficiali americani din domeniul apărării, experți și reprezentanți ai industriei militare și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu propunerea unei personalități media la conducerea departamentului care gestionează prima armată a lumii.

„Toată lumea este pur și simplu șocată”, a declarat pentru CNN un oficial american care s-a exprimat sub rezerva anonimatului.

Un alt oficial, din prima administrație Trump, a spus, la rândul lui, că el și colegii săi sunt „șocați” de alegere.

Întrebați de CNN, unii senatori republicani care vor trebui să confirme nominalizarea lui Hegseth și-au exprimat și ei nedumerirea în legătură cu această propunere a lui Trump.

Senatoarea republicană de Alaska Lisa Murkowski a răspuns cu „wow”, în timp ce senatorul de Carolina de Nord Thom Tillis a reacționat cu un răspuns cu un singur cuvânt: „Interesant”.

„Cine naiba mai e și acest tip?”, s-a întrebat un lobbyist american din industria apărării.

