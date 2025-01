Comentând demisia lui Justin Trudeau, Donald Trump a reluat ideea de face din Canada al 51-lea stat american. „În cazul în care Canada ar fuziona cu SUA, nu ar mai exista taxe vamale, impozitele ar scădea considerabil şi Canada ar fi complet sigură în faţa ameninţării navelor ruseşti şi chineze care o înconjoară constant. Ce națiune mare am fi împreună!!!”, a scris Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

Justin Trudeau i-a dat replica lui Donald Trump, subliniind că țara sa nu va face parte niciodată din SUA.

There isnt a snowballs chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each others biggest trading and security partner.