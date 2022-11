„Grijă pentru nou-născuți”, campanie umanitară a Fundației Ringier pentru achiziționarea unui sistem de livrare a oxidului nitric. Karina, salvată din ghearele morții după șase luni de luptă cu boala

Câteva zeci de pătuțuri, fiecare așezat în câte o rezervă cu pereți din sticlă transparentă care dezvăluie privirii zbaterea bebelușilor ce luptă pentru fiecare clipă de viață. Nou-născuți pentru care soarta nu a fost deloc blândă. Ba dimpotrivă. Copilașii, prinși în vârtejul unei dure încleștări, sunt conectați la aparate care pulsează în ritmul inimilor lor. Într-unul dintre saloanele Secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Marie Sklodowska Curie, din Capitală, este îngrijită Karina, o fetiță de șase luni, al cărei viitor se măsura la naștere doar de la o zi la alta. Pentru ca și alte povești să aibă un final fericit, Fundația Ringier România a inițiat campania umanitară „Grijă pentru nou-născuți”. Împreună cu voi, prietenii fundației, încercăm să achziționăm un sistem performant de administrare a oxidului nitric, care costă 35.000 de euro.

Două stopuri cardiace la naștere

Dramatica poveste de viață a Karinei și-a scris primele file încă de la naștere, în maternitatea din Craiova. Fetița, venită prematur pe lume, la doar 31 de săptămâni, a adus cu ea bucuria primului copil al familiei, împletită însă nefericit și dureros cu groaza care a cuprins sufletele bieților părinți aflați la doar o respirație de o pierde. De fapt, la distanță de două stopuri cardiace, așezate precum două uriașe bariere în calea bebelușului care respira de doar câteva minute aerul acestei lumi.

Nota 1 la naștere

Nota 1, primită la naștere, avea să fie concluzia finală a medicilor legată de un viitor aproape inexistent pentru copilă, orizont strivit de gravitatea bolilor care îi măcinau trupul plăpând, care nu cântărea mai mult 1,4 kilograme. „Șanse zero de supraviețuire”, a răsunat verdictul specialiștilor.

După aproape jumătate de an, micuța Karina este foarte aproape să plece acasă, vindecată miraculos. Mama ei, Mădălina, nu s-a dezlipit nici o clipă de fetița ei în vârstă de șase luni

Karina, internată de cinci luni

De mai bine de cinci luni, casa Karinei este rezerva cu pereți din sticlă. Acolo, printre aparatele care, zi și noapte, îi măsoară absolut toți parametrii organismului, este universul ei. O lume aparte, încărcată de dramatism, dincolo de granițele căreia nu aputut să treacă până acum. O lume în care fiecare răsărit de soare a însemnat o uriașă izbândă în fața maladiilor care au chinuit-o încă de când a venit pe lume.

Mădălina, mama Karinei, și-a mutat, la rându-i, viața în rezerva cu pereți din sticlă. A suferit și a plâns cu fetița ei la piept… Dar a și sperat fără încetare, a visat cu ochii deschiși la ziua în care medicii de la Secția de neonatologie a Spitalului Marie Curie îi vor spune că micuța ei – care a fost intubată timp de patru luni – va putea lăsa în urmă acest coșmar și va putea pleca acasă. Sănătoasă!

„Nu a avut nicio speranță, nicio șansă…”

„Prima dată a fost foarte greu… Acum, când ea este bine, suntem și noi bine… Mulțumim lui Dumnezeu și domnului doctor, că are o echipă minunată… A fost foarte greu, nu am cuvinte… A fost într-o stare foarte grea, dar acum e bine. Prima dată (n.r. – imediat după naștere) nu a avut nicio speranță, nicio șansă”, ne spune Mădălina, în timp ce își mângâie continuu fetița, de la care nu-și dezlipește privirea.

Medicii neonatologi au făcut minuni

Karina este foarte aproape să părăsească, după mai bine de jumătate de an, mica ei căsuță cu pereți din sticlă. Universul în care a luptat pentru supraviețuire. Medicii neonatologi au făcut minuni. Administrarea de oxid nitric, printr-un sistem modern, a fost, de asemenea decisivă într-un caz de o gravitate cum rar se poate întâlni.

Medicul Cătălin Cîrstoveanu, fericit că, împreună cu echipa sa de la neonatologie, a reușit să-i salveze viața micuței Karina (6 luni)

„Chiar nu ne vine să credem, nu am crezut că vom salva copilul”

„Ne-am dat seama târziu despre ce este vorba. Practic, diafragmele bilaterale nu funcționau și plămânii erau foarte colabați, foarte închiși. Nu prea intra gaz în plămâni ca să se facă schimbul de gaze cu sângele. Și era totul atelectază, plămânul era foarte dur, ca un iron lung (n.r. – plămân de oțel)… Un plâmân dur, foarte rigid, care nu făcea schimburile. A fost foarte, foarte critic când a venit… Da, sunt anumite tehnici de ventilație, substanțe pe care le administrăm, cum ar fi sulfactantul, să deschidă cât de cât alveolele, dar și oxidul nitric, pentru că era un șunt.

Trebuia deschis plămânul, era o vasoconstricție majoră, vasele erau închise și trebuiau deschise. Pe perioada asta noi am administrat și mult oxid nitric pentru a salva viața copilului. Chiar nu ne vine să credem, nu am crezut că vom salva copilul. La o jumătate de an după toată această încercare disperată suntem foarte bucuroși de copil, că lucrurile sunt în altă traiectorie. Nu credeam că o să reușim treaba asta…

Practic, el s-a adaptat acum cu diafragmele abia lucrând. Îl vedeți, este ventilat non invaziv, nu mai este intubat cu sondă de intubație traheală. Este doar cu supliment de oxigen și cu o mică presiune acolo… E o mamă fericită (n.r. Mădălina, mama Karinei)… Și noi suntem fericiți! E totuși o perioadă lungă, lungă în care copilul a stat aici. Dar va pleca acasă la un moment dat!”, ne-a explicat medicul Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Marie Sklodowska Curie, din Capitală, cum a evoluat în timp îndelungat starea de sănătate a micuței lui paciente și cât de importantă a fost administrarea oxidului nitric. Echipament modern, vital, de care zeci de bebeluși suferinzi au acum atâta nevoie pentru a supraviețui.

Fundația Ringier a inițiat campania „Grijă pentru nou-născuți”. Trimite un SMS cu textul „GRIJĂ” la numărul 8845

Pentru ca asemenea povești dramatice să poată să aibă același final fericit precum cel al Karinei, care a învins boala, medicii de la Secția de neonatologie a Spitalului Marie Curie au nevoie de ajutor. De aceea, Fundația Ringier România a inițiat campania umanitară „Grijă pentru nou-născuți” pentru achiziționarea unui sistem performant de administrare a oxidului nitric, echipament ce costă 35.000 de euro. Cu doar un SMS în valoare de doi euro, trimis la 8845 cu textul „GRIJĂ”, puteți salva viața unui nou-născut!Împreună putem să le oferim o șanșă bebelușilor suferinzi!

Valoarea donației este de 2 euro/lună. Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange România și Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartelele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA. Donația recurentă poate fi oprită prin trimiterea mesajului „GRIJĂ STOP” la numărul 8845. Campanie realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange România, Telekom România Mobile și Vodafone.

Cei care doresc să se alăture campaniei umanitare o pot face și donând în următoarele conturi ale Fundației Ringier România:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177 – EURO

Donează online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 8 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

