Autoritățile din Kazahstan au raportat vineri un număr crescut de ruşi care încearcă să treacă frontiera, după ce preşedintele Vladimir Putin a anunţat miercuri mobilizarea a 300.000 de rezervişti.

Patru dintre cele 30 de puncte de control de la granița ruso-kazahă – a doua cea mai lungă din lume – au fost astăzi deosebit de aglomerate, a anunțat serviciul de poliție de frontieră din Kazahstan într-un comunicat, fără a oferi un număr exact al rușilor care au trecut frontiera.

Un martor de la fața locului a declarat pentru Reuters că a stat la coadă la un punct de control de frontieră încă de joi dimineață și a văzut un trafic neobișnuit de intens din partea rusă și verificări lungi și amănunțite ale mașinilor rusești de către polițiștii de frontieră ruși.

De altfel, pe rețelele sociale au fost publicate mai multe imagini surprinse de șoferii de camion kazahi, care arată cozi care se întind pe mai mulți kilometri, la graniță.

⚡️russia-Kazakhstan border. Mass exodus of russians continues.

It is interesting that russians are trying to shelter from the war they themselves started in a country, where in January the Russian Army brutally suppressed peaceful protests, killing hundreds of Kazakhs. pic.twitter.com/1uIAOkx3QC