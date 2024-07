Întâlnirile au avut loc în contextul în care în aceste zile este în desfășurare summitul NATO de la Washington.

Consilierul lui Donald Trump a precizat că nu vorbește în numele acestuia sau al campaniei sale.

Kellogg a publicat luni, pe rețeaua X o imagine despre care a spus că a fost surprinsă în timpul unei „discuții informale” cu președintele Parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanchuk. Ucraina a depus o cerere de aderare la NATO în 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei ruse.

Great informal discussion this evening with the Speaker of Ukrainian Rada (Parliament) Ruslan Stefanchuk before the start of the 2024 NATO Summit in DC. Thanks to ⁦@RTW_Foundation⁩ ⁦@mobbs_mentality⁩ for hosting and ⁦@r_stefanchuk⁩ for speaking at the event. pic.twitter.com/FdfUXywkZD