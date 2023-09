Întrebat, într-o emisiune la Digi 24, dacă, în opinia lui, preşedintele Klaus Iohannis a fost cel care a susţinut scoaterea UDMR de la guvernare, Kelemen Hunor a precizat: „Am mai răspuns la această întrebare: lăcomie şi eroare strategică”.

„Ne-a trecut supărarea”

„Sunt convins că decizia au luat-o în trei, nu au luat separat, dar lăcomia combinată cu… «merge şi fără ei, hai să dăm afară, să luăm ministerele»… eroare strategică. Dar gata, am depăşit momentul! În politică nu poţi să fii permanent supărat. Oamenii nu caută politicieni supăraţi. Ne-a trecut supărarea”, a declarat liderul UDMR.

„Nu ne-a picat bine, nu am meritat, nu am dat niciun argument să fim daţi afară de la Guvern, dar gata, a trecut, mergem mai departe, ne uităm înainte! Eu, dacă ar trebui să votez pe altcineva decât UDMR – slavă Domnului, nu am astfel de probleme! – niciodată nu aş vota un om politic supărat, nu-mi trebuie om politic supărat”, a continuat el.

Hunor a mai spus că, după perioada în care a stat la guvernare alături de PNL, el nu crede că liberalii fac „vreo mişcare fără acordul preşedintelui”.

„În politică nu excluzi să mergi la guvernare”

Kelemen Hunor nu a exclus o nouă alianţă cu partidele care au dat UDMR afară din Guvern.

Recomandări Noi fragmente ce par a fi de la o dronă rusească, găsite împrăștiate „pe o suprafață de câteva zeci de metri”, la 14 km de granița cu Ucraina

„Eu nu exclud nimic, în 2024, în ceea ce priveşte o coaliţie cum am avut înainte. Dar sigur, aici electoratul va decide cum va arăta viitorul Parlament şi paleta politică, dar eu aşa ceva nu exclud, în politică nu excluzi să mergi la guvernare, fiindcă până la urmă, dacă găsiţi un om politic care spune «hai votează-mă, că nu vreau să ajung la guvernare!» vă rog frumos să căutaţi un alt candidat”, a mai declarat președintele UDMR.

