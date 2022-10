Rusia a invocat, anterior în cursul zilei de sâmbătă, atacurile cu drone asupra orașului Sevastopol din peninsula Crimeea ca motiv pentru a suspenda pe termen nedefinit acordul, dând vina pe Kiev pentru aceste atacuri.

„Am avertizat cu privire la planurile Rusiei de a distruge Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră. Acum, Moscova folosește un fals pretext pentru a bloca coridorul de cereale care asigură securitatea alimentară pentru milioane de oameni. Fac apel la toate statele să ceară Rusiei să înceteze jocurile foamei și să își respecte din nou obligațiile”, a scris șeful diplomației ucrainene, Dmytro Kuleba, într-un mesaj publicat pe Twitter.

We have warned of Russias plans to ruin the Black Sea Grain Initiative. Now Moscow uses a false pretext to block the grain corridor which ensures food security for millions of people. I call on all states to demand Russia to stop its hunger games and recommit to its obligations.