În cadrul discuțiilor, „președintele României a reliefat nivelul foarte bun al relației de Parteneriat Strategic dintre România și Turcia, iar președintele Recep Tayyip Erdoğan a subliniat faptul că cele două țări au o relație foarte puternică”.

De asemenea, cei doi omologi au salutat nivelul în creștere al relațiilor economice, precum și reuniunea recentă a Comisiei mixte economice.

Very good discussion with President of Türkiye @RTErdogan on the occasion of the Madrid #NATOSummit. In depth exchange of views on the???? Strategic Partnership & regional cooperation, the security situation in the #BlackSea region & stepping up our dialogue in the energy sector. pic.twitter.com/yRnFT5cgxA