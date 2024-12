Evenimentul „La cumpăna dintre ani”, lansat în 1999, a ajuns la cea de-a 25-a ediție. Este „un moment unic în an, desfășurat în atmosfera solemnă a Bisericii Negre. Muzica de orgă, alături de cuvintele duhovnicești, creează un cadru al reflecției și al speranței, unde publicul găsește recunoștință pentru anul care s-a încheiat și privește cu optimism spre viitor”, afirmă organizatorii.

De la prima sa ediție, concertul s-a desfășurat neîntrerupt la Biserica Neagră, devenind o tradiție îndrăgită și prețuită de comunitate și de publicul brașovean.

Biletele pentru acest concert pot fi achiziționate de la magazinul de cadouri al Bisericii Negre, situat în curtea Johannes Honterus, nr. 8 (vizavi de Biserica Neagră), sau online, de pe platforma booktes.com.

Prețul unui bilet este de 50 de lei, copiii cu vârste sub 18 ani beneficiind de gratuitate.

Potrivit Adevărul, orga Buchholz a fost construită în 1839 de Carl August Buchholz. Instrumentul nu a fost modificat absolut deloc, astfel că sunetul este unul de excepţie.

Materialele folosite pentru construirea orgii sunt de cea mai bună calitate şi sunt încă originale. Clapele sunt acoperite cu fildeş, cele superioare sunt din lemn de abanos, iar numerele celor 76 de registre sunt inscripţionate pe porţelan şi acoperite cu sticlă.

Orga are nu mai puţin de 3.993 de tuburi distribuite pe 84 de rânduri, patru manuale şi un pedalier. Cel mai mare tub are nouă metri, cel mai mic tub are doi metri. Orga mecanică Buchholz, din Biserica Neagră, este cea mai mare orgă funcţională din sud-estul Europei şi este unică.

Biserica Neagră este unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România, datând din secolele XIV-XV. Cu o lungime de peste 89 de metri, este considerată a fi a doua cea mai mare biserică din România, după Catedrala Mântuirii Neamului.

Clădirea a fost parțial avariată în incendiul din 1689, când zidurile ei s-au înnegrit și a primit numele actual.

