Iată câteva sugestii de SMS-uri şi urări de La mulți Ani pentru cei care sunt sărbătoriţi de Florii.

De ziua numelui iți dăruiesc toate florile din lume însoțite de sănătate, fericire, multe bucurii și belșug! La Mulți Ani!

Drumul vieții tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să iți păstrezi sufletul tânăr și curat, cu trandafiri ca să fii veșnic iubită și cu margarete pentru a-ți aminti mereu să zâmbești.

Ziua numelui să-ți fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

Să primeşti flori de ziua ta. Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire iți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

Azi fiind o mare sărbătoare, Duminica Floriilor şi ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor!

Sper ca ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbătorii. La mulţi ani, de Florii!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu iţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani!

Fiecare rază de soare care ajunge la tine să-ţi aducă succes, fericire şi prosperitate! La mulţi ani!

Să ai puterea să faci lumea mai bună și să-i faci fericiți pe toți din jurul tău cu bunătatea, dragostea și frumusețea sufletului tău! La mulți ani Florin/Florina!

Onomastică plină de voie bună. La mulţi ani, Viorel/Viorica!

Ziua numelui să-ţi fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! La mulți ani, Camelia!

Cui spunem La mulți ani de Florii

Cei care poartă nume de floare sunt sărbătoriți de Florii. În cazul în care aveţi persoane dragi care poartă numele de: Anemona, Brânduşa, Camelia, Codrin, Codrina, Codruţ, Codruţa, Crăiţa, Crenguţa, Crina, Crinu, Crinuţa, Crizantema, Dalia, Delia, Floarea, Flora, Florenţa, Florentin, Florentina, Florica, Florin, Florina, Garofiţa, Gențiana, Gherghina, Iasmin, Iasmina, Iris, Lăcrimioara, Laur, Laura, Laurenţiu, Laurian, Lauriana, Malina, Margareta, Mugurel, Narcis, Narcisa, Panseluţa, Romaniţa, Roza, Rozalia, Trandafira, Violeta, Viorel, Viorela, Viorica, Zambila sau Zambilica trebuie să le trimiteţi un mesaj de La mulți ani şi cum o puteţi face mai bine decât printr-un mesaj.

Ce semnificație are Duminica Floriilor

Duminica Floriilor marchează, an de an, intrarea Domnului în Ierusalim, pe un asin, întâmpinat cu flori, cu ramuri de măslin şi de finic de mii de oameni şi aclamat ca un adevărat împărat prin cuvintele: “Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine în numele Domnului!”. Această sărbătoare este una dintre cele mai importante sărbători din an, reprezentând singura dată când Mântuitorul a acceptat să fie aclamat ca împărat.

