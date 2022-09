Potrivit anchetatorilor bătaia a avut loc în dimineața de 26 august, la intersecţia dintre Splaiul Unirii şi Şoseaua Mihai Bravu, iar în incidentul violent au fost implicate 18 persoane.

„Membrii a două grupuri s-au întâlnit în municipiul Bucureşti, la intersecţia dintre Splaiul Unirii şi Şos. Mihai Bravu, şi au participat la o încăierare în cadrul căreia s-au agresat reciproc folosind obiecte contondente şi arme albe (bâte, ţevi metalice, topoare, cuţite, macete), evenimentul soldându-se cu avarierea mai multor autovehicule aparţinând celor implicaţi, precum şi cu rănirea mai multor persoane din cele două grupuri”, au transmis reprezentanții Parchetului Capitalei.

Marţi dimineaţă, 27 septembrie, procurorii au efectuat 13 percheziţii domiciliare în acest caz, fiind duse la audieri toate cele 18 persoane.

16 dintre persoanele implicate în încăierare au fost reţinute pentru 24 de ore, după care au fost puse în libertate, sub control judiciar, pentru următoarele 60 de zile. Una a fost pusă direct sub control judiciar, după audieri, iar o alta a fost eliberată fără să fie pusă sub acuzare.

Acuzaţiile aduse celor 17 sunt de încăierare şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Una dintre persoanele implicate în conflict, atacată cu un cuțit de un alt bărbat, a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale

„Violenţele exercitate au tulburat ordinea şi liniştea publică, producând indignare şi teamă în rândul persoanelor care au asistat la încăierare”, au mai transmis reprezentanții Parchetului Capitalei.

