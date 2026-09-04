Lamborghini-ul, cheile și plăcuțele au ajuns sub sechestru

Incidentul a avut loc în cantonul Basel-Landschaft, în timpul unor controale rutiere organizate de poliție. Agenții urmăreau abateri grave de la regulile de circulație, dar și șoferii care își turau inutil mașinile și produceau zgomot pentru a atrage atenția. Lamborghini-ul a atras rapid privirile polițiștilor. Nu doar din cauza motorului, ci mai ales după ce șoferul a accelerat până la peste 140 km/h pe un sector limitat la 80 km/h.

Cazul nu s-a încheiat cu o simplă amendă. Procurorii din Basel-Landschaft au deschis o procedură penală pentru încălcarea gravă a legislației rutiere și au decis să indisponibilizeze mașina. Sub sechestru au fost puse și cheile, plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare.

Motivul invocat de autorități a fost riscul ca tânărul să repete o abatere gravă. Potrivit Blick, șoferul figura ca deținător al Lamborghini-ului în actele mașinii, însă contractul de leasing fusese semnat de tatăl său vitreg.

Tatăl vitreg a încercat să recupereze mașina

Măsura a fost contestată atât de tânăr, cât și de tatăl său vitreg. Acesta din urmă a susținut că Lamborghini-ul era folosit de întreaga familie și că sechestrarea mașinii îi afecta și pe ceilalți membri ai acesteia. Argumentul nu a convins însă Tribunalul Federal.

Instanța a considerat că păstrarea mașinii sub sechestru este o măsură potrivită și proporțională pentru a preveni alte excese de viteză. Recursul tatălui vitreg a fost respins, iar în cazul tânărului instanța nu a intrat pe fondul contestației.

Tânărul mai avusese probleme cu legea rutieră

Decizia judecătorilor a fost influențată de faptul că nu era primul incident rutier al șoferului. Tânărul mai avusese probleme cu legislația, lucru care a dus la o evaluare nefavorabilă privind riscul de recidivă.

Cu alte cuvinte, autoritățile au considerat că simpla returnare a Lamborghini-ului ar fi putut crea riscul unei noi abateri grave. Mașina se află sub sechestru încă din 2025. Lamborghini-ul nu fusese cumpărat integral, ci era luat în leasing de tatăl vitreg al șoferului. Hotărârea instanței nu precizează însă dacă acesta a continuat să plătească ratele pe perioada în care mașina a fost indisponibilizată, arată Blick.

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