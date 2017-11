Lăsata Secului înainte de Postul Crăciunului. Ce trebuie să știi

Lăsata Secului înainte de Postul Crăciunului, este pe 14 noiembrie. Din rânduielile bisericesti aflăm că se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, însă, daca aceasta dată cade miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai înainte.

Acest post se încheie pe 24 decembrie. Postul Craciunului ne aminteste de postul patriarhilor si dreptilor din Vechiul Testament si de postul lui Moise de pe Muntele Sinai.

Dezlegari în Postul Crăciunului

Dupa cum acestia au postit in vederea venirii lui Mesia, tot astfel se cuvine sa intampinam si noi nasterea lui Hristos. Primele mentiuni despre tinerea acestui post provin din secolele IV-V, de la Fericitul Augustin si episcopul Leon cel Mare al Romei. In Postul Craciunului avem dezlegare la peste sambata si duminica. Dar trebuie mentionat ca prima saptamana a acestui post, pana in 21 noiembrie, la sarbatoarea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului, precum si ultima saptamana, in perioada 20-24 decembrie, sunt perioade cu postire mai aspra, zilele de sambata si duminica a acestor saptamani a Postului nu au dezlegare la peste, ci doar la untdelemn si vin. Ziua de 24 decembrie poarta denumirea de Ajunul Craciunului.

Post aspru în Ajun

E o zi de post mai aspru fata de celelalte zile. Exista obiceiul sa nu se manance pana la ora 3-4 p.m. Aceasta practica aminteste de postul tinut in vechime de catehumenii care in seara acelei zile primeau botezul si impartasirea cu Trupul si Sangele Domnului. De multe ori mi-a fost dat sa aud ca nu postul alimentar este important, ci cel spiritual.

De luat aminte

Insa, nu este asa. Ambele forme sunt importante. De vreme ce Sfintii Parinti au randuit sa ne infranam de la anumite bucate pentru o vreme, au facut-o cu buna stiinta. Credinciosul nu trebuie sa se multumeasca cu jumatati de masura. Nu cu o parte din el trebuie sa-L intampine pe Hristos, ci cu intreaga sa natura: trup si suflet.

