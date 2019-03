Laura Pausini, în costum de baie. Cum arată cântăreața italiană | FOTO

View this post on Instagram

”Posso essere io loccasione che aspetti da una vita… ed io sarò di più… io sarò la certezza che chiedevi tu.” Innamorata del mio fotografo! #bellissimocosì ”Puede ser que sea yo la ocasión en la vida que nadie te dió… Y más aún yo seré la certeza que requieres tú” Enamorada de mi fotógrafo! #belliísimoasí Ph: @paolocartaofficial #paradiso #holiday #Maldive #DiamondsResorts #DiamondsThudufushi #diningwiththestars