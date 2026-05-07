Jumbo, extindere în Baia Mare și noi investiții

Jumbo va inaugura anul acesta un hipermarket pe locul fostei fabrici de textile Habitex din Baia Mare, achiziționată în martie.

Pe lângă această investiție, retailerul a semnat un pre-acord pentru cumpărarea unui centru de distribuție „Giga” în România, cu o suprafață de 60.000 de metri pătrați.

Acest pas va sprijini optimizarea lanțului de aprovizionare în țară. În plus, Jumbo construiește două centre similare și în Grecia, cu o investiție totală de peste 95 de milioane de euro până în 2029.

Jumbo testează un nou format de magazine în România

Un alt plan important al companiei este lansarea unui format de magazin „pop-up”, care va fi testat în premieră în România, mai precis în Iași, până la finalul anului.

Aceste unități vor avea dimensiuni mai mici decât hipermarketurile actuale, care au o suprafață medie de peste 9.000 mp.

Magazinele „pop-up” vor fi amplasate în centre comerciale, având scopul de a îmbunătăți accesul clienților și de a consolida prezența Jumbo pe piețele existente.

„Sub rezerva validării eficienței sale, acest model ar putea fi implementat treptat în toate țările în care grupul operează”, spun reprezentanții Jumbo.

România, o piață strategică pentru investitorul grec

România reprezintă cea mai mare piață pentru Jumbo în afara Greciei, compania operând deja 20 de magazine fizice în orașe precum București (5 unități), Oradea, Timișoara, Arad, Ploiești, Constanța, Iași și altele.

De asemenea, Jumbo administrează și platforma de comerț online e-jumbo.ro, care completează oferta fizică a retailerului.

În 2025, vânzările nete ale companiei pe piața locală au atins 263,1 milioane de euro, în creștere cu 4% față de cele 252,2 milioane de euro înregistrate în 2024.

România a generat 21,3% din veniturile totale ale grupului, care au ajuns la 1,23 miliarde de euro, marcând un profit net de 320 de milioane de euro.

Jumbo a început în scădere 2026

Deși anul 2026 a început cu o scădere de 7% în vânzările din România, compania își menține optimismul pentru viitor.

În aprilie 2026, vânzările locale au scăzut cu 15% față de aceeași lună a anului anterior, în mare parte din cauza presiunilor inflaționiste și a incertitudinilor politice recente care au dus la slăbirea leului în raport cu euro.

Leul a ajuns ieri la al patrulea record negativ consecutiv în fața euro. Monena națională a continuat să se deprecieze miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2688 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

„În România, piața dă semne de încetinire, în principal din cauza presiunilor inflaționiste și, prin extensie, a cheltuielilor de consum limitate. În același timp, incertitudinea politică din ultimele zile joacă un rol decisiv în slăbirea monedei locale față de euro”, a precizat compania.

Cu toate acestea, Jumbo își menține obiectivul pe termen lung de a-și dubla numărul de magazine în România în următorii 10 ani. De altfel, luna trecută, retailerul a finalizat achiziția magazinului din Centrul Comercial Militari din București, continuând strategia de a cumpăra spațiile deja închiriate.

Din 2021, Jumbo a investit 75 de milioane de euro pentru a cumpăra 9 dintre magazinele sale închiriate din România și Grecia, confirmându-și angajamentul în extinderea și consolidarea afacerii sale pe piețele cheie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE