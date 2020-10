„Cu privire la acuzațiile aduse declar faptul că a existat un moment în viața mea când am avut un moment de scăpare, luând o decizie neinspirată, constând în aceea că prin intermediul unei persoane al cărei nume nu mi-l amintesc am reușit să obțin o diplomă de bacalaureat din care să rezulte că am urmat cursurile liceale și am obținut diploma de bacalaureat. Menționez că acea persoană m-a asigurat de faptul că obținerea diplomei de bacalaureat va fi legală, întrucât urmasem cursurile liceale de 2 ani și o școală profesională”, a spus Baranga, în fața anchetatorilor, ca declarație de inculpat, potrivit motivării la arestarea la domiciliu, obținute de Mediafax.

Baranga recunoaște, potrivit documentului citat, că nu a urmat cursurile de 4 ani ale liceului, așa cum reiese din documentul depus la dosar, dar spune că nu a vrut să inducă în eroare instituțiile de învățământ cu care a avut relații contractuale.

„Celelalte diplome dobândite ulterior sunt obținute pe merit”, spune Baranga, arătând că e de acord să acopere prejudiciul cauzat.

Judecătorul arată, în motivarea arestării la domiciliu, că Baranga a avut o conduită procesuală sinceră, a recunoscut faptele, și-a exprimat regretul față de prejudiciul de imagine adus instituțiilor angajatoare și și-a manifestat intenția de a face toate demersurile necesare pentru a acoperi prejudiciul produs în cauză.

În plus, spune judecătorul, nu există niciun indiciu că Baranga ar exercita presiuni asupra persoanelor vătămate sau ar încerca să realizeze o înțelegere frauduloasă cu acestea și nici nu ar urmări să se sustragă urmăririi penale.

Laurențiu Baranga, fost preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a fost reținut sâmbătă, 10 octombrie, sub acuzația de înşelăciune.



