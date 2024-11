„Partea rusă nu s-a amestecat în procesele electorale din România, și în general nu avem obiceiul de a interveni în alegerile altor țări, în special în România. Nu intenționăm să facem acest lucru nici acum”, a declarat Peskov.

Peskov a caracterizat acuzațiile ca fiind „absolut nefondate” și „fără temei”, sugerând că acestea sunt mai degrabă o imitare a tendințelor predominante în Occident.

„Orice acuzații în acest sens sunt absolut nefondate, neîntemeiate și, mai degrabă, este un mod de a imita tendința principală care există în Occidentul colectiv în această privință”, a mai adăugat el.

Vladimir Putin susține lipsa de ingerință în alegerile din România

„În ciuda numeroaselor contacte cu țările din fosta Uniune Sovietică, la nivel oficial nu ne amestecăm în procesele politice interne. Nu ne amestecăm deloc. Nu ne atingem”, a spus Vladimir Putin, comentând acuzațiile la adresa Rusiei de ingerință în alegeri, inclusiv în Georgia și Moldova.

Potrivit acestuia, există o astfel de ingerință din partea țărilor occidentale.

„În ceea ce privește interferența occidentală, nu pot spune asta despre colegii noștri occidentali între ghilimele”, a continuat el.

„Când au început evenimentele din Georgia, am privit și am observat toate acestea cu surprindere. Nu avem nicio relație cu conducerea georgiană. Am fost surprins de curajul și caracterul lor de a-și susține punctul de vedere. Într-o mare măsură, procese similare au loc în alte țări pe care le-ați menționat”, a adăugat președintele.

Contextul alegerilor din România

Declarațiile vin în contextul unor rezultate neașteptate în primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Candidatul independent de extremă dreapta, Călin Georgescu, a obținut 22,94% din voturi, calificându-se în turul doi alături de Elena Lasconi, liderul USR, care a obținut 19,18%.

Curtea Constituțională a României a solicitat Biroului Electoral Național renumărarea voturilor din primul tur pentru a elimina suspiciunile de fraudă. Autoritatea Electorală Permanentă a României a inițiat verificări privind campania lui Georgescu, suspectând nereguli în raportarea finanțelor și în distribuirea materialelor electorale.

Acuzații de interferență străină

Consiliul Suprem de Apărare al Țării a declarat că România a devenit ținta unor acțiuni ostile din partea actorilor statali și non-statali, menționând în mod specific Rusia. Campania lui Georgescu, desfășurată predominant pe rețelele sociale, a atras atenția prin videoclipurile sale virale și implicarea unor influenceri populari.

