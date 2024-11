Urmărită de sute de mii de fani pe rețelele de socializare, Andreea Marin a făcut publice mesajele primite în care i s-a propus să fie plătită pentru a face postări electorale. „Salut! Avem un videoclip puternic despre viitorul țării noastre, care este important să fie văzut de cât mai mulți oameni.

Dacă ne susții și îl postezi la tine (în Reels, postare sau story) suntem dispuși să plătim pentru această promovare. Împreună putem amplifica acest mesaj și atrage atenția asupra unor subiecte cu adevărat importante. Ce părere ai?”, e propunerea primită de Andreea Marin, care nu a dar curs.

„S-au terminat cumpărăturile de sărbători pe TikTok, au început pe Meta? Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns. Un block de la mine, ca să nu mai pierdeți timp prețios”, a răbufnit ea pe internet.

„Putem să convenim asupra publicării și asupra prețului?”, se mai vede în mesajul primit de Andreea Marin, care nu a luat deloc în calcul oferta.

Andreea Marin reacționează la afirmațiile lui Călin Georgescu despre cezariană

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a postat un mesaj în care reacționează la declarațiile controversate făcute de Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale. Vedeta a început prin a explica faptul că până acum a încercat să stea cât mai de departe de politică.

„M-am ținut departe mereu de politică, pentru că simt ca acolo m-aș afla pe nisipuri mișcătoare sau în ape mereu tulburi, e un profund sentiment că trebuie să fii făcut dintr-un aluat special să fii parte din povestea asta. Ceva îmi scapă, mereu, pe acest tărâm și, deși am cunoscut și oameni care se luptă (uneori cu morile de vânt) în politică și chiar reușesc (cu greu) să facă și lucruri bune pentru țară, deși legile noastre ce ne schimbă viața depind clar de politicieni, deși sunt desemnați de noi, nu am știu niciodată fără ezitare în cine să am încredere și am ales să fac binele așa cum mă pricep eu, pe drumul meu”, își începe Andreea Marin mesajul.

„Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc «celebritatea» atinsă deja”

Andreea Marin a reacționat și la afirmațiile controversate ale lui Călin Georgescu, care a declarat recent că cezariana reprezintă „o tragedie” și că prin această procedură „se rupe firul divin”. Vedeta a împărtășit experiența personală, dezvăluind că a născut prin cezariană, decizie luată la recomandarea medicilor.

„De la cineva care a reușit, am aflat zilele acestea multe minunații, să aleg doar una: «să naști prin cezariană, e o tragedie, se rupe firul divin». Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc «celebritatea» atinsă deja. Așadar… aha! Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel, a fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne «lumineze» pe atunci! Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că… îi rup firul divin!”.

