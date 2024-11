Deși a fost asaltată cu nenumărate mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, Delia a ieșit public pe rețelele de socializare și l-a criticat pe acesta pentru convingerile și declarațiile lui la adresa femeilor, fără a-i da numele.

„Hai să încercăm fără frică! Hai să nu ne mai fie frică să ne spunem părerile! Hai să avem păreri, pentru că avem drepturi! Chiar dacă unii, mai nou, neagă că avem drepturi egale, noi – cetățenii, noi – femeile, avem dreptul! Avem dreptul la opinii în spațiul public”, și-a început ea discursul.

Delia: „Feminismul nu este o aberație”

„Feminismul nu este o aberație… Feminismul ne dă voie să avem păreri în spațiul public. Feminismul ne dă voie să conducem o mașină, ne dă voie să votăm, deci feminismul este bun, nu este o mizerie. Nu știu voi, dar eu în ultimele zile m-am simțit așa… în Povestea Slujitoarei, nu știu dacă ați urmărit serialul. Mi se pare fix că acolo ne îndreptăm, și îmi este frică”, a mai adăugat cântăreața, care a și dezvăluit că o susține pe Elena Lasconi.

„M-ați întrebat ce am votat și ce votez. Am votat Elena Lasconi, voi vota Elena Lasconi, pentru că de ea nu mi-e frică. Nu mi-e frică! Am ajuns să ne raportăm la frică! Tu nu poți să vrei să te votez și să decizi tu care e rolul meu pentru că sunt femeie!

Tu nu poți să mă ții, nu-mi pui piciorul pe cap pentru că-s femeie! Nu spui că e prea mult pentru mine să lucrez în funcții pentru că sunt femeie! Nu poți face asta și să vrei să te votez. Vă încurajez dragi colegi cu platforme și cu oameni care vă urmăresc să vă spuneți părerea, că nu se întâmplă nimic. Nu o să vă omoare nimeni dacă faceți asta. Spuneți-vă părerea, spuneți ce simțiți și ce gândiți!”, a încheiat Delia.

În urmă cu câteva zile, Delia și-a exprimat părerea și despre declarațiile lui Călin Georgescu privind rolul pe care femeile îl au în societate. „Mor, bă! Femeia e doar ca să facă copii, de aia e ea. Atât trebuie să facă. Nimic altceva. Știați? Ea nu rezistă la stres și nu poate prea multe săraca. Ea are alt rol”, a fost reacția pe care Delia a avut-o în mediul online.

Călin Georgescu, declarații controversate

În podcastul lui Gojira, Călin Georgescu a fost întrebat dacă România este pregătită să aibă o femeie președintă.„O femeie? Nu. Pentru că femeia are un alt rol în societate. Nu de președinte. Nu are cum să facă față. Feminismul este o mizerie absolută. Ca să fii pe această zonă de luptă aprigă, nu e de joacă. Asta nu poate să o facă decât un bărbat, sprijinit de o femeie puternică.

Asta este foarte important ce vă spun. Și sprijinit de o națiune în care femeile trebuie să aibă un rol principal. Este diferență mare, gigantică, între feminitate, care este puterea femeii, desăvârșită, și feminism, impus de un Occident degenerat. Care nu a făcut altceva decât să distrugă cea mai mare putere din lume. Feminismul este o mizerie absolută care i se atribuie femeii”, a susținut el.

