Atacul cu drone și incendiul

În jurul orei 1.00 dimineața, dronele ucrainene au fost observate zburând deasupra regiunii. În acel moment s-au auzit explozii, urmate de izbucnirea incendiului.

Ministerul Apărării din Rusia susține că dronele care au atacat orașele rusești au fost doborâte. Cu toate acestea, peste 100 de salvatori lucrează la stingerea incendiului de la depozitul de petrol Atlas.

Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a cuprins cel puțin două rezervoare cu produse petroliere.

Depozitul de petrol Atlas este specializat în stocarea produselor petroliere și furnizează combustibil armatei ruse.

La 3 august, Ministerului Apărării a confirmat că agenția a efectuat un atac cu dronă asupra unui depozit de carburanți și lubrifianți de pe teritoriul uzinei Atlas de lângă orașul Kamensk-Shakhtynsky din regiunea Rostov.

Potrivit sursei, depozitul a fost atacat de 15 drone Obsidian ale proiectului Nayan.

Presa locală a raportat că incendiul de la uzina Atlas a fost stins abia o săptămână mai târziu.

Alte atacuri în Rusia

Au avut loc explozii și în orașele rusești Kaluga și Kursk. În Kaluga, drone necunoscute au atacat un depozit de petrol și uzina Typhoon. De asemenea, forțele armate ucrainene au lovit depozitul de combustibili și lubrifianți Oskolneftelektrosnab din regiunea Belgorod, provocând un incendiu.

În același timp, Ministerul rus al Apărării susține că, în noaptea de 29 noiembrie, apărarea aeriană rusă a distrus 47 de drone în cinci regiuni și în Crimeea ocupată temporar – regiunea Rostov – 29, regiunea Krasnodar – opt, regiunea Belgorod – trei, regiunea Briansk – trei, regiunea Voronej – trei și Crimeea ocupată – una.

