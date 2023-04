Părintele Francisc Doboș, paroh al Bisericii Romano Catolice Sacré-Cœur din București, este, probabil, figura cea mai cunoscută a catolicismului în România. Recomandat ca un preot modern și cool, Francisc Doboș este ascultat de românii de orice religie pentru vorbele sale de duh.

Pasionat de arte marțiale

Bărbatul de 46 de ani nu și-a dorit de mic să devină preot. Recent, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, părintele Francisc Doboș a povestit: „În copilărie, mi se părea plictisitor să fii preot. Probabil, vedeam anumiți preoți și-mi spuneam: «Eu nu vreau să fiu așa!». Voiam să fac arte marțiale, sport de performanță, dar iată că fac un altfel de sport, de performanță spirituală a inimii”.

„Dumnezeu are nevoie de implicarea mea”

Părintele catolic vorbește cinci limbi străine. Are o idee proprie vizavi de îndemnul „Doamne ajută!”. „Nu trebuie să-i deleg lui Dumnezeu rezolvarea situației mele. Și uit că mi-a dat ochi ca să văd, mâini ca să ajut, picioare care să meargă pe un drum corect în viață. Inventasem expresia, sau poate am preluat-o: «Doamne ajută-te!». Ajutorul de la Dumnezeu are nevoie de implicarea mea. El mă pune acolo, prezență a Lui, pentru viața altora oameni. Cele mai puternice cuvinte? Clișeul: «Te iubesc». Apoi «Te rog» și «Iartă-mă!», spuse și lui Dumnezeu, și celor cărora le-am greșit”, a comentat preotul.

Recomandări „Românii au încă probleme cu ospitalitatea. La bucătărie și servicii mai aveți de lucru”. Interviu cu un venerabil șef de restaurante venit la București să deschidă un local. La el a mâncat și Putin

„Îi dai follow lui Dumnezeu când nu poți trăi fără El!”

Părintele este un susținător al tehnologiei: „O pot folosi spre bine, ca să transmit frumosul, așa cum o pot folosi spre rău, pentru a distruge. Dacă ar trăi astăzi, Sfântul Petru ar fi avut cont de Instagram?!”.

„Internetul rămâne un mijloc. «Follow» i se dă unei persoane concrete, nu unei aparențe. Vrem să-l transmitem pe Dumnezeu fără prea mult filtre. Munca Bisericii este ca nu cumva să-L prezentăm pe Dumnezeu așa cum nu este. Nu este doar cel care pedepsește, este exigența unei iubiri care mă responsabilizează. Îi dai follow lui Dumnezeu când îți dai seama că nu poți trăi fără El! Atunci când nu apelezi din interes, pentru că vrei sănătate, bani, job, prin acatiste. Când nu mai poți trăi în afara Lui!”, a mai declarat Francisc Doboș.

„Religia în școli ne ajută să nu ne mai războim”

S-a referit și la subiectul recent, legat de posibilitatea introducerii Religiei ca materie de examen la Bacalaureat: „Este o opțiune, fiecare poate s-o aleagă sau nu. Este o discuție artificială și vizavi de orele de Religie în școli. Religia rămâne la biserică și în familie. Ceea ce e în școală este o completare a educației primite acasă și la biserică. Religia în școală ne ajută să nu ne mai războim. Ajungem cineva când lăsăm o urmă de fericire pe chipul altor oameni. De aceea le spun părinților: «Nu puneți un adult pe spatele unui copil!». Prea multe ore, prea multă performanță pe umerii copiilor. Nu mai au timp de copilărie. Părinții au obligația de a-i învăța pe copii să se bucure de copilărie și de a sta mai mult împreună cu ei”.

foto: Facebook/Francisc Doboș

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un român face dezvăluiri despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Românca pe care Ceaușescu a făcut-o cadou unui dictator african: povestea fantastică, de la canibali la Securitate

Viva.ro O mai știi pe Nikita? Cum arată acum și cu ce se ocupă, după 15 ani în Spania: 'Nu am fost la pușcărie, dar...'

TVMANIA.RO Serialul turcesc cumpărat de Pro TV. Protagoniștii sunt Neslihan Atagül și soțul ei

Observatornews.ro "Mi-a scăpat cuţitul!" Ciobanul care și-a omorât prietenul în timpul sacrificării unui miel, la o stână din Dolj, a povestit filmul tragediei

Știrileprotv.ro Polițiștii din SUA au împușcat mortal un bărbat după ce au descins la o adresă greșită. Oamenii legii râdeau VIDEO

FANATIK.RO Ce a găsit o femeie într-o pască pe care a cumpărat-o dintr-un supermarket din București. Când a vrut s-o taie, a trăit un adevărat șoc

Orangesport.ro Ultimele detalii despre Valentin Ceauşescu: ”Nu mai vorbise cu nimeni”. Apariţie extrem de rară a fiului lui Nicolae Ceauşescu

Unica.ro Ce faci cu lumânarea de la Înviere. Atenție, e mare păcat dacă procedezi așa! Preotul Vasile Ioana, sfat pentru credincioși