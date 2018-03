Levente Polgar, primul concurent cu dizabilități acceptat la Arctic Ultra 6633, cel mai dur maraton din lume desfăşurat în condiţii extreme lângă Cercul Polar, a abandonat cursa după ce a nimerit chiar în mijlocul unei furtuni polare. Maratonistul român este nemulţumit de prestaţia sa şi povesteşte că a plâns „ca un copil” după ce a fost preluat de organizatori din „iadul alb” în care nimerise. Levi se declară ruşinat că i-a dezamăgit pe cei care l-au susţinut să ajungă la Arctic Ultra, însă spune că vrea să îşi spele onoarea în acest an, când intenţionează să alerge de la Alba Iulia până în Laponia într-o cursă de peste 5.500 de kilometri.

Primul concurent cu dizabilităţi acceptat la Arctic Ultra 6633

Levente Polgar sau Levi, cum îi spun toţi prietenii, este un tânăr din Aiud, iar în acest an a reuşit o performanţă internaţională, fiind prima persoană cu dizabilităţi acceptată la Arctic Ultra 6633, cel mai dur maraton din lume. Maratonistul român nu are mâna dreaptă din cauza unui accident suferit în copilărie, însă acest lucru nu l-a oprit să se înscrie şi să treacă testele pentru ultramaratonul organizat în Alaska. Tânărul a reuşit să strângă cu ajutorul unor prieteni, companii sau prin campanii publice banii necesari pentru înscriere şi echipament.

„Au fost mulţi oameni care m-au sprijinit, au fost şi firme. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a organizat o strângere de fonduri. Tuturor le sunt extrem de îndatorat şi le mulţumesc pentru că au crezut în mine”, spune Levente Polgar.

Levi a ajuns astfel la startul Arctic Ultra 6633, cea mai dură competiţie de alergare de pe planetă, ultramaraton la care au fost înscrişi în total patru români.

A ajuns într-un „iad alb”

Levente Polgar povesteşte că startul în cadrul ultamaratonului de la Cercul Polar a fost foarte bun şi prima zi i s-a părut chiar uşoară, însă după aproximativ 100 de kilometri a nimerit într-un adevărat „iad alb”, o furtună polară în care viteza vântului a depăşit 100 de kilometri pe oră.

„Vântul era atât de puternic încât nu puteam înainta. Să vă gândiţi că bătea atât de tare vântul încât îmi mişca ochelarii pe faţă. Era o adevărată urgie, un iad alb. M-a luat pe sus şi m-a trântit în marginea drumului. Mi-a răsturnat şi sania şi oricât am încercat să o trag şi să revin pe traseu nu am putut. M-am oprit şi m-am adăpostit lângă sanie şi am stat aproape o oră sperând să se domolească vântul şi să treacă furtuna”, povesteşte Levi.

Maratonistul susţine că nu a văzut niciodată o furtună atât de puternică şi că îi era imposibil să stea în picioare sau să înainteze, vizibilitatea fiind aproape de zero.

El recunoaşte că la un moment dat s-a panicat şi a avut un moment de slăbiciune în care a apăsat butonul de pe dispozitivul GPS prin care cerea ajutorul organizatorilor.

„Arctic Ultra 6633, pentru mine s-a încheiat pe la kilometrul 110 relativ, am întrat într-o furtună, un vânt oribil undeva la 100km/h viscolea zăpada, mi-a răsturnat sania cu mine cu tot. Am încercat să mă adăpostesc de furtună după sanie preţ de o oră, mi-am revenit în forţă cât de cât, am încercat să repun sania pe roți, dar nu prea am reușit. Atunci am decis să apăs butonul de ajutor de pe dispozitivul de urmărire, când au venit în ajutorul meu. Erau 2 persoane medicul şi fotograful. Într-adevăr, m-au găsit fără mănuşă şi cagulă pe cap, dar aveam două glugi, iar atunci au decis că viaţa îmi este pusă în pericol, m-au suit în mașină și m-au transportat către punct control 2”, explică Levente Polgar momentul în care a abandonat cursa.

El spune că organizatorii au uitat să îi oprească GPS-ul şi o perioadă a mai apărut în cursă până ce a ajuns la punctul de control.

„Sincer să vă spun, când am ajuns în check point am început să plâng ca un copil, am plâns ca un disperat şi i-am rugat să mă lase să continui cursa în afara concursului, doar pentru onoarea mea şi din respect pentru oamenii care m-au ajutat să ajung aici. Mi-a fost atât de ruşine în acele momente! Aveam tot felul de gânduri în cap şi imi pare atât de rău pentru că i-am dezamăgit pe cei care au crezut în mine”, mai spus Levi.

El afirmă că încearcă să se împace cu ideea că a ratat obiectivul său de a termina cursa de la Arctic Ultra 6633, dar este foarte dezamăgit de prestaţia sa chiar dacă în ultimele zile a primit numeroase mesaje de încurajare pe reţelele de socializare.

Levi vorbeşte cu admiraţie despre ceilalţi trei români alături de care a luat startul la ultramaratonul de la Cercul Polar şi spune că de la fiecare a învăţat ceva în urma acestei experienţe extreme.

„Florentina Iofcea este în ochii mei eroina din această cursă, Avram Iancu a fost omul pe care nu mă aşteptam să îl întâlnesc aici: înotătorul care are curaj să înfrunte un ultramaraton. Despre Tibi Uşeriu nu am ce spune decât că este mai mult decât un învingător, este un model pentru toţi, un model de curaj, dârzenie şi putere”, spune Levente Polgar.

Sportivul aiudean a părăsit competiţia Arctic Ultra 6633 după ce a parcurs peste 67 de mile (aproximativ 110 de kilometri) din totalul de 350, abandonul fiind însă la doar 3 mile (5 kilometri) de al doilea punct de control.

Ultimele două ediţii ale cursei de la Cercul Polar au fost câştigate de bistriţeanul Tiberiu Uşeriu, acesta fiind de altfel şi singurul concurent care a reuşit o astfel de performanţă în cele nouă ediţii ale acestui ultra maraton. Până acum, doar 32 de participanţi au reuşit să termine această cursă exteremă.

Vrea să alerge 5.500 de kilometri de la Alba Iulia până în Laponia

Levente Polgar spune că aşteaptă acum în cantonamentul de la Arctic Ultra 6633 să meargă acasă după încheierea competiţiei, iar apoi începe pregătirile pentru Aiud Maraton, o competiţie de suflet pe care o organizează în zona Aiudului, din judeţul Alba.

„Vor fi câteva sute de alergători la acest maraton şi sper să întâlnesc mulţi prieteni dragi care să vină cu drag să alerge la Aiud”, spune Levente.

El susţine însă că vrea să îşi spele şi ruşinea de la Arctic Ultra şi va alerga în acest an într-o cursă extremă de la Alba Iulia în Laponia.

„Vreau să întind limitele. Nu ştiu dacă va fi un record mondial, dar cu siguranţă va fi o cursă care îmi va întinde toate limitele şi îmi va solicita psihicul. Va fi o cursă în care nu voi dormi în încăperi, ci doar pe marginea drumului, sub poduri sau pe bănci”, anunţă Levente Polgar.

Levi, sportivul care aleargă pentru cauze nobile

Levente Polgar şi-a pierdut mâna dreaptă într-un cumplit accident când avea doar 6 ani, iar de atunci a luptat continuă pentru a-şi depăşi handicapul şi pentru a demonstra că poate face anumite lucruri mai bine chiar decât un om normal. Levi, aşa cum îi spun prietenii, lucrează în prezent în construcţii şi este unul dintre muncitorii extrem de buni, apreciat de către colegii săi.

De peste zece ani, tânărul aleargă în competiţii extreme pe creste montane dificile fiind singurul ultramaratonist montan din lume cu dizabilităăţi, iar în spatele activităţii lui sportive stau de foarte multe ori cauze sociale pe care încearcă să le susţină. Uneori, aleargă pentru copiii bolnavi de cancer, alteori pentru copii cu nevoi speciale, iar în timpul liber ajută bătrânii nevoiaşi şi familiile sărace din oraşul său. Astfel a ajuns să participe la maratonul Trans-România, unde timp de 14 zile a străbătut ţara din Banat până la Vama Veche pe o distanţă de 1.100 kilometri, de două ori la Ultra Maratonul din Mont Blanc unde a alergat 171 de kilometri pe creastă de munte dar şi în alte competiţii naţionale şi internaţionale.