Circa 5.000 de persoane s-au adunat marți seară în fața clădirii parlamentului din capitala statului. Polițiștii au intervenit când mulțimea a început să blocheze ieșirile parlamentului după o sesiune legislativă.

După ce protestatarii au aruncat cu sticle și petarde, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Ambulanțele și vehiculele poliției au fost, de asemenea, lovite cu pietre.

?? Huge protest in Lithuania against vaccine passports. The protesters are demanding resignation of the government. #Lithuania #Lithuanian #AntiPassSanitaire pic.twitter.com/5UHp7gduJd