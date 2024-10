De câteva săptămâni, Lituania își întărește apărarea, în special la granițele cu Kaliningrad. Acolo, un pod a fost deja blocat cu bariere antitanc cunoscute și sub numele de „dinți de dragon”.

Însă și un alt vecin provoacă mare îngrijorare în Lituania: Belarus și liderul său pro-Kremlin, Alexander Lukașenko, ar putea servi drept o „scurtătură” pentru Putin către țările baltice.

Într-o postare pe contul oficial de pe platforma X, Ministerul Apărării lituanian scrie: „Lituania testează bariere antitanc de fier care vor fortifica podurile pe traseul dinspre Kaliningrad. S-a dovedit că aceste bariere blochează efectiv vehiculele grele, încetinind semnificativ orice avans. Dacă este necesar, fortificațiile vor fi sprijinite cu capacități de foc”.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragons teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 10, 2024

Tot Ministerul Apărării de la Vilnius mai anunță că: „Lituania continuă să extindă parcurile de inginerie de contra inamicului, echipamentele de pe aeroportul din Vilnius, urmând să fie dezvoltate și pe cele Kaunas și Palanga. În total, 27 de parcuri din toată țara vor stoca instrumente contra inamicului precum blocaje rutiere, dinți de dragon, sârmă ghimpată etc.”.

Recomandări Imagini cu banii puși de un pacient pe biroul lui Nelu Tătaru, despre care procurorii susțin că sunt șpagă luată de fostul ministru al sănătății

🇱🇹 Lithuania continues expanding countermobility engineering parks, now deploying equipment at Vilnius Airport, with Kaunas and Palanga airports to be next. In total, 27 parks across the country will store countermobility tools like roadblocks, dragons teeth, barbed wire, etc. pic.twitter.com/Ow1af4t46X — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 11, 2024

Într-o altă postare pe contul oficial de pe platforma X, Ministerul Apărării de la Vilnius scrie: „Vom demola poduri pe traseul dinspre Kaliningrad numai dacă serviciile de informații indică o necesitate în acest sens”.

🇱🇹We are actively stepping forward in our efforts to reinforce countermobility. To clarify: we will demolish bridges on the route from Kaliningrad only if intelligence indicates a need. Our current focus is on creating barriers that will be backed by firepower if the enemy comes. pic.twitter.com/BHLCZmEqq9 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) October 11, 2024

Până la 3 milioane de euro au fost alocate în acest an din bugetul Ministerului lituanian al Apărării pentru protejarea graniței cu Rusia.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News