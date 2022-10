Un incendiu puternic a izbucnit vineri seară la o centrală electrică din orașul rus Belgorod, după un atac ucrainean la graniță, a declarat guvernatorul regional Viaceslav Gladkov, citat de agenția rusă TASS.

„După bombardarea Belgorodului, o centrală electrică a luat foc. Am mers la fața locului. Vom încerca să eliminăm consecințele cât mai repede posibil. Timpul estimat pentru activa infrastructura de rezervă și a restabili alimentarea este de până la 4 ore”, a scris Gladkov, pe canalul său de Telegram.

The city’s Thermal Power Station „Luch” is on fire in #Belgorod



It is reported that several missiles launched toward #Ukraine flew to the wrong place. There are problems with the light in the city.



Local media publish footage of the „arrival” at the power substation. pic.twitter.com/Mjow0WQNVC