Elon Musk a afirmat sâmbătă că firma sa de rachete SpaceX va continua să finanțeze serviciul de internet Starlink în Ucraina, la o zi după ce a spus că nu-și mai poate permite să facă acest lucru, informează Agerpres citând agențiile Reuters și AFP.

„La naiba cu asta… chiar dacă Starlink pierde în continuare bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanțăm gratuit guvernul Ucrainei”, a scris Musk, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Reuters notează că nu este clar deocamdată dacă oferta lui Musk este autentică sau dacă nu cumva controversatul miliardar își exprima sarcasmul.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, well just keep funding Ukraine govt for free