„Suntem din nou sub tir. Unul dintre proiectile a lovit un depozit de petrol din districtul Belgorod. Mă aflu la fața locului. Ministerul pentru Situații de Urgență se luptă deja cu flăcările. Nu există nicio amenințare de propagare a incendiului”, a scris Viaceslav Gladkov, guvernatorul Belgorodului, într-un mesaj publicat pe contul său de Telegram.

Acesta a atașat și o fotografie în care se vede un nor mare de fum negru cum se ridică deasupra unei clădiri în flăcări.

Regiunea rusă Belgorod se află în apropiere de granița cu regiunea ucraineană Harkov.

Conform presei ruse de stat, serviciile de urgență au anunțat că unul dintre cele 10 tancuri de țiței din depozit a fost avariat din cauza bombardamentelor.

Ukraine has neither confirmed nor refuted the allegations.

