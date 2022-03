Șeful delegației ucrainene de negocieri Mykhailo Podoliak afirmă că poziția Kievului este aceeași în discuțiile cu reprezentanții Rusiei. Precizarea sa vine în contextul în care negociatorul rus Vladimir Medinski a declarat că negocierile dintre cele două părți înregistrează progrese, relatează BBC.

„Starea negocierii. Declarațiile părții ruse sunt doar pozițiile lor. Toate declarațiile sunt menite, printre altele, să provoace tensiuni în mass-media. Pozițiile noastre sunt neschimbate. Încetarea focului, retragerea trupelor și garanții puternice de securitate cu formule concrete”, a scris Podoliak pe Twitter.

