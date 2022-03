Este „o oportunitate pentru președintele Biden de a evalua unde se situează președintele Xi”, a spus secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki.

Conversație telefonică, care va începe la ora 15 (ora României), vine după ce un oficial occidental și un diplomat american au declarat pentru CNN la începutul acestei săptămâni că SUA au informații care sugerează că China și-a exprimat o oarecare deschidere de a oferi Rusiei asistența militară și financiară, ca parte a războiului său împotriva Ucrainei. Aceste informații au fost respinse atât de China, cât și de Rusia.

Cotidianul american The New York Times a informat duminică, citând înalți oficiali americani, că Rusia ar fi cerut Chinei să îi ofere echipament militar și sprijin financiar, în războiul cu Ucraina. În plus, Kremlinul ar fi solicitat Beijingului și asistență economică suplimentară pentru contracararea sancțiunilor impuse de SUA și de statele occidentale.

În replică, Beijingul a calificat drept „pură dezinformare” acuzațiile SUA că Rusia i-ar fi cerut sprijin militar și economic, iar Kremlinul a replicat că are puterea să rezolve conflictul din Ucraina de unul singur.

Fan Xianzhong, ambasadorul Chinei în Ucraina, a afirmat, miercuri, în timpul unei întâlniri cu șeful administrației militare a regiunii Liov, Maksym Kozytsky, că țara sa nu va ataca niciodată Ucraina, dar o va ajuta, mai ales în economie.

Jen Psaki a spus că, la întâlnirea lui Biden cu Xi, vor fi discutate și disputele comerciale și situația lanțurilor de aprovizionare internaționale, dar se așteaptă ca un accent mare să fie pus pe încercarea occidentală de a forța Rusia să oprească războiul care a intrat în a patra săptămână.

Discuția vine și la o zi după ce Joe Biden l-a numit pe Putin „un dictator criminal” și „un veritabil ucigaș”. Liderul de la Kremlin a mai fost acuzat de crime de război și Marea Britanie, Franța, Albania, Irlanda și Norvegia.

