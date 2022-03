După o duminică mai liniștită din punct de vedere al ofensivei rusești, au apărut informații despre atacuri cu rachete în mai multe orașe din Ucraina, printre care Kiev, Luțk, Rivne sau Jîtomir, potrivit The Guardian.

Russian missiles have just hit in different cities around Ukraine. Reportedly, Lutsk, Rivne, Zhytomyr, Kyiv

Autoritățile din Luțk au confirmat că a fost lovit un depozit pentru combustibil, potrivit Nexta.

Cu mai puțin de o oră înainte de lansarea rachetelor, sirenele de raid aerian au răsunat în mare parte din Ucraina.

Just before 20:00 GMT Sunday, the regions of #Ukraine now under air raid siren alarm – including here in Lviv in W. Ukraine #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/ZjYY9ULOaa