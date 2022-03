Președintele american Joe Biden a refuzat luni să-și retragă comentariul potrivit căruia Vladimir Putin ar trebui să fie înlăturat din funcția de președinte al Rusiei, dar a spus că este și rămâne o expresie personală a indignării sale și nu o schimbare în politica americană, potrivit New York Times.

„Nu dau nimic înapoi”, a spus președintele Biden, luni, la Casa Albă, subliniind că nu exprimă o schimbare de politică, ci că își exprimă o opinie bazată pe emoțiile sale din acea zi. „Exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de modul în care se comportă Putin și acțiunile acestui om”.

„Nu exprimam atunci sau nu exprim acum o schimbare de politică”, a spus Biden. „Nu îmi cer scuze pentru asta”, a continuat liderul de la Casa Albă.

REPORTER: Do you believe what you said that Putin cant remain in power or do you now regret saying that?



BIDEN: Im not walking anything back. …I wasnt then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing moral outrage that I felt and I make no apologies for it. pic.twitter.com/r34DosKkfP