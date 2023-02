Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat duminică faptul că Rusia a pierdut 142.860 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, scrie The Kyiv Independent. Sâmbătă, trupele ruse ar fi pierdut 590 de militari în luptele din Ucraina.

