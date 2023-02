Reporterii Reuters aflați în gara din orașul Przemysl, din sudul Poloniei, au văzut mai multe coloane de vehicule, unele cu numere de înmatriculare americane, așteptând venirea trenului în care se află Biden. Trenul a sosit în jurul orei 19.45 GMT (21.45, ora României).

Biden a putut fi văzut coborând din tren, într-o filmare difuzată de televiziunea poloneză privată TVN24.

La scurt timp după aceea, coloana de mașini a părăsit gara.

