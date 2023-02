Joe Biden, vizită-surpriză la Kiev, după aproape un an de război. Mesajul transmis lui Vladimir Putin de președintele american - VIDEO

UPDATE ora 14.13: Președintele american, Joe Biden, a părăsit Kievul, relatează CNN și BBC.

Înainte de a pleca din capitala Ucrainei, liderul de la Casa Albă a vizitat și Ambasada SUA de la Kiev, unde a petrecut aproximativ 45 de minute, transmite New York Times.

Călătoria lui Joe Biden în Ucraina a fost ținută secret timp de 24 de ore, din motive de securitate.

Mai multe detalii aici, despre cum a ajuns Joe Biden în capitala Ucrainei.

Președintele SUA urmează să meargă în Polonia unde are programată o vizită care va dura până miercuri, 22 februarie.

UPDATE ora 14.00: Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că deplasarea președintelui american, Joe Biden, la Kiev, i-a transmis liderului rus, Vladimir Putin, mesajul că „nimeni nu se teme de tine”, relatează The Guardian.

„Această vizită este victoria poporului ucrainean și a președintelui Zelenski. Ea a fost realizată în ciuda a orice, de dragul victoriei Ucrainei și a întregii lumi libere. Este un semnal clar pentru mlaștină – nimănui nu-i este frică de voi!”, a precizat șeful diplomației ucrainene.

UPDATE ora 13.10: În discursul său de la Kiev, Joe Biden a vorbit și despre liderul rus, Vladimir Putin, precizând că războiul său „dă greș” și că s-a înșelat când a crezut că Occidentul nu va fi unit în a sprijini Ucraina.

„Rusia vrea să șteargă Ucraina de pe hartă. Războiul lui Putin dă greș. Armata Rusiei a pierdut jumătate din teritoriul pe care l-a ocupat în Ucraina. Tinerii ruși fug din țară pentru că nu mai văd niciun viitor acolo”, a afirmat Biden.

„Putin a crezut că Ucraina este slabă și că Vestul este divizat. El a contat pe faptul că noi nu vom rămâne împreună, că nu putem să ținem NATO unit, că nu vom putea să aducem mai mulți aliați alături de Ucraina”, a continuat președintele SUA.

„Dumneavostră și toți ucrainenii reamintiți lumii în fiecare zi ce înseamnă curajul. Războiul acesta îl veți duce pentru cât timp va fi nevoie și tot atât timp vom fi și noi alături de dumneavoastră”, l-a asigurat Joe Biden pe Volodimir Zelenski în finalul discursului său.

UPDATE ora 12.49: În conferința de presă susținută alături de omologul său de la Kiev, Joe Biden a rememorat momentele din urmă cu un an, când Zelenski l-a informat că țara sa este invadată de Rusia.

„Acum un an avioanele Rusiei erau în aer, iar tancurile treceau granița. Lumea urma să se schimbe. V-am întrebat apoi ce se întâmplă acolo și cum pot să vă ajut. Mi-ați spus: «adunați liderii lumii și cereți-le să susțină Ucraina». Ați spus că nu știați când vom putea să vorbim din nou.

În acea noapte întunecată, în urmă cu un an, lumea se pregătea pentru căderea Kievului, poate chiar pentru sfârșitul Ucrainei. Acum, un an mai târziu, Kievul rezistă, Ucraina rezistă, democrația rezistă, iar SUA și lumea întreagă sunt alături de voi”, a spus Joe Biden.

”Bieții oameni au fost bombardați în casele lor, ceea ce eu cred că sunt crime de război. Întreaga lume vede asta. Acesta este cel mai mare război din Europa din ultimii 75 de ani, iar voi rezistați, contrar tuturor așteptărilor”, a continuat președintele SUA.

Biden a subliniat că de la începutul războiului, peste 50 de state ale lumii ajută Ucraina din punct de vedere economic, militar, social.

„Războiul acesta are un cost fără precedent. Împreună am promis aproape 700 de tancuri și mii de vehicule blindate de luptă, o mie de sisteme de artilerie, peste două milioane de proiectile și obuze, sisteme avansate de rachete, sisteme antinavă, sisteme de apărare antiaeriană”, a spus liderul american.

În acest context Biden a precizat – cum anunțase anterior și printr-un comunicat transmis de Casa Albă – că SUA vor oferi un pachet de sprijin de 500 de milioane de dolari și vor anunța noi sancțiuni împotriva elitelor și companiilor care încearcă să evite sancțiunile și susțin mașinăria de război a Rusiei.

UPDATE ora 12.45: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și omologul său american, Joe Biden, susțin o conferință de presă comună la Kiev.

Zelenski a declarat că a vorbit cu liderul american despre „arme cu rază lungă de acțiune care ar putea să fie trimise Ucrainei”.

„Știu că veți trimite un pachet semnificativ de securitate pentru Ucraina. Este un semnal clar că încercările Rusiei de a ataca lumea liberă nu au nicio șansă. Ne îndreptpăm spre victorie. Am subliniat că avem o abordare comună privind perspectivele acestui război. Pregătim noi pachete de sancțiuni. Avem o viziune comună asupra unei formule de pace.

Scopul nostru este să apărăm dreptul internațional. Reconstrucția și restabilirea justiției sunt, de asemenea, importante. Rusia va trebui să-și asume resposanbilitatea pentru agresiune și să plătească toate daunele”, a spus Volodimir Zelenski.

UPDATE ora 12.28: Joe Biden a anunțat, printr-un comunicat, transmis de Casa Albă în timp de liderul american se află la Kiev, că SUA vor acorda Ucrainei un nou pachet de asistență militară și vor impune noi sancțiuni persoanelor și companiilor „care sprijină mașinăria de război a Rusiei”.

„În vreme ce lumea se pregătește să marcheze împlinirea unui an de la invazia brutală a Rusiei în Ucraina, mă aflu azi la Kiev pentru a mă întâlni cu președintele Zelenski și pentru a reafirma angajamentul nostru ferm față de democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Când Putin și-a lansat invazia, în urmă cu aproape un an, a crezut că Ucraina este slabă și că Occidentul este divizat. A crezut că poate rezista mai mult decât noi. Dar s-a înșelat amarnic”, a transmis Joe Biden.

„Voi anunța o altă livrare de echipamente (militare) critice, inclusiv muniție pentru artilerie, sisteme antitanc și radare de supraveghere aeriană pentru a ajuta la protejarea poporului ucrainean de bombardamentele aeriene. Și voi împărtăși faptul că, în cursul acestei săptămâni, vom anunța sancțiuni suplimentare împotriva elitelor și companiilor care încearcă să se sustragă sau să sprijine mașina de război a Rusiei”, a anunțat președintele SUA.

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure.