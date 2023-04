Președintele ucrainean a postat pe contul său de Twitter o înregistrare video în care salută publicul din capitala poloneză, relatează Sky News.

El a strigat „Slava Ukraini” în timp ce mulțimea îl aclama, iar apoi a vorbit pentru scurt timp în limba ucraineană.

În postarea lui, Zelenski a descris Polonia și Ucraina ca stând „una lângă alta în toate”.

Ukraine and Poland.

Together! Side by side in everything. ???? pic.twitter.com/Hb0UGvq3ME