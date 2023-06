Șeful și fondatorul grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a afirmat vineri, 23 iunie, că Ministerul rus al Apărării a lansat un atac cu rachete asupra unei tabere ale organizației sale paramilare. El a publicat și imagini video care ar arăta, se pare, urmările atacului, relatează publicația independentă rusă Meduza.

„Un atac cu rachete a fost efectuat asupra taberelor Grupului Wagner. Există multe victime. Potrivit luptătorilor care au asistat la bomardament, acesta a venit din spate, ceea ce înseamnă că a fost lansată de trupe ale Ministerului Apărării al Federației Ruse”, a declarat Prigohin.

Acesta susține că „un număr foarte mare de luptători au fost uciși” și că Grupul Wagner va lua o decizie în viitorul apropiat cu privire la „cum să răspundă acestei atrocități”.

Sources within the Wagner PMC Group are claiming that a Missile Attack launched by Russian Forces have Targeted one of their Field Camps in Ukraine resulting in Significant Casualties; the Leader of Wagner, Yevgeny Prigozhin has just stated that he believes the Attack was Ordered… pic.twitter.com/O5bUzwMVTP