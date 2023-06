„Oricine alege calea răului se distruge pe sine însuși. Cine trimite coloane de trupe să distrugă viețile unei alte țări și nu le poate împiedica să fugă și să trădeze atunci când viața se opune. Cine terorizează cu rachete, iar când acestea sunt doborâte, se umilește să primească drone Shahed. Cine disprețuiește oamenii și aruncă sute de mii de oameni în război, pentru ca în cele din urmă să se baricadeze în regiunea Moscovei de cei pe care el însuși i-a înarmat”, a scris Volodimir Zelenski într-un mesaj pe Twitter, fără să menționeze numele liderului de la Kremlin.

„Multă vreme, Rusia a folosit propaganda pentru a-și masca slăbiciunea și prostia guvernului său. Iar acum există atât de mult haos încât nicio minciună nu-l mai poate ascunde”, continuă Zelenski, adăugând că „toate acestea se datorează unei singure persoane”.

În același timp, liderul de la Kiev afirmă că Ucraina poate să protejeze Europa „de răspândirea răului și a haosului rusesc” și că soldații și comandanții săi „știu ce au de făcut”.

Acesta este primul mesaj transmis de Volodimir Zelenski după izbucnirea rebeliunii lui Progojin în Rusia.

