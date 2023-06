UPDATE 23.10: Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal împotriva lui Evgheni Prigojin pentru apel la revoltă armată, potrivit TASS.

UPDATE ora 22.55: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri seară că președintele Vladimir Putin a fost informat cu privire la „situația din jurul fondatorului companiei private Wagner, Evgheni Prigojin, și a Ministerului rus al Apărării”, scrie Kommersant.

„Președintele Putin a fost informat cu privire la toate evenimentele din jurul lui Prigojin. Sunt luate măsurile necesare”, a afirmat Peskov, citat de agenția rusă oficială de presă TASS.

It’s official ?



„❗️Putin has been informed about the situation around Prigozhin, all the necessary measures are being taken” Peskov said. — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Reacția Kremlinului vine după ce pe canalul Telegram al serviciului de presă al lui Prigojin a apărut un mesaj vocal în care șeful mercenarilor Wagner acuză conducerea Ministerului rus al Apărării că lansează atacuri cu rachete, din elicoptere, asupra taberelor organizației paramilitare.

Ulterior, pe canal au mai apărut câteva mesaje în care Prigojin îndeamnă la revoltă militară.

„Suntem 25.000 și vom determina de ce domnește haosul în țară. Rezervele noastre strategice sunt întreaga armată și întreaga țară”, a spus Prigojin într-un mesaj audio. El a făcut apoi apel către „oricine vrea să ni se alăture” pentru a „pune capăt mizeriei”.

Ulterior, serviciul de presă al ministerului condus de Serghei Șoigu a precizat că „toate mesajele distribuite pe rețelele de socializare în numele lui Evgheni Prigozhin“ nu sunt adevărate și reprezintă „o provocare informațională”.

Știrea inițială: „Un atac cu rachete a fost efectuat asupra taberelor Grupului Wagner. Există multe victime. Potrivit luptătorilor care au asistat la bomardament, acesta a venit din spate, ceea ce înseamnă că a fost lansată de trupe ale Ministerului Apărării al Federației Ruse”, a declarat Prigohin.

Acesta susține că „un număr foarte mare de luptători au fost uciși” și că Grupul Wagner va lua o decizie în viitorul apropiat cu privire la „cum să răspundă acestei atrocități”.

El a publicat și imagini video în care se vede ceea ce spune el că sunt urmările atacului.

Vă avertizăm că urmează imagini care pot avea un puternic impact emoțional:

Sources within the Wagner PMC Group are claiming that a Missile Attack launched by Russian Forces have Targeted one of their Field Camps in Ukraine resulting in Significant Casualties; the Leader of Wagner, Yevgeny Prigozhin has just stated that he believes the Attack was Ordered… pic.twitter.com/O5bUzwMVTP — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2023

„Ne-au înșelat în mod josnic și au încercat să ne priveze de posibilitatea de a ne apăra locuințele. Eram gata să facem concesii Ministerului Apărării, să predăm armele și să găsim o soluție cu privire la modul în care vom continua să ne apărăm țara. Dar acest gunoi (ministrul Serghei Șoigu, n.r.) nu s-a liniștit. Astăzi, văzând că nu suntem înfrânți, au decis să lanseze atacuri din spate cu rachete asupra taberelor noastre”, a adăugat Prigojin.

Despre ministrul Apărării, Serghei Șoigu, Prigojin a mai spus: „Această creatură va fi oprită”.

Full message of Prigozhi „declaring war on the Russian Ministry of Defence:



„PMC Wagner Commanders Council made a decision: the evil brought by the military leadership of the country must be stopped.



They neglect the lives of soldiers. They forgot the word “justice”, and we… pic.twitter.com/1tCXPVn07p — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

Ministerul condus de Șoigu acuză o provocare

La scurt timp, Ministerului rus al Apărării a transmis, într-un comunicat, că toate mesajele răspândite pe conturile de socializare asociate grupului Wagner și lui Evgheni Prigozhin, despre bombardamentul armatei ruse efectuat din spatele pozițiilor mercenarilor, sunt false și că acestea reprezintă o provocare.

„Toate mesajele și înregistrările video răspândite pe rețelele de socializare în numele lui E. Prigojin despre presupusul «arac al Ministerului Apărării al Federației Ruse asupra taberelor PMC Wagner» sunt neadevărate și reprezintă o provocare informațională”, scrie în mesajul publicat de instituția condusă de Serghei Șoigu, potrivit publicației economice Kommersant.

⚡️ “All messages spread on social networks on behalf of #Prigozhin about the alleged strike by the Russian Defense Ministry on the rear camps of #Wagner PMCs do not correspond to reality and are an informational provocation,” Russian Ministry of Defense reported. https://t.co/PWkSrfs4rT — KyivPost (@KyivPost) June 23, 2023

Ministerul rus al Apărării a adăugat că forțele armate ruse „continuă să desfășoare misiuni de luptă pe linia de contact cu forțele armate ale Ucrainei”, în zona „operațiunii speciale”.

