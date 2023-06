Știri Externe Șeful spionajului militar din Ucraina spune că planul Rusiei pentru atacarea centralei nucleare Zaporojie a fost „redactat și aprobat” De Ena Stanciu, . Ultimul update Sâmbătă, 24 iunie 2023, 10:00

Distribuie

Șeful serviciilor serviciilor de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, spune că autoritățile ruse au terminat pregătirile pentru un atac care să vizeze centrala nucleară Zaporojie, relatează The Kyiv Independent, citând un interviu acordat de oficial pentru revista politică britanică The New Statesman.