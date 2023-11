Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) din Ucraina au raportat explozii, în urma luptelor din apropierea centralei nucleare Hmelnițkîi și a centralei nucleare Zaporojie”, a transmis, pe X, miercuri, 29 noiembrie, seara, directorul general Rafael Grossi, citat de Ukrainska Pravda.

