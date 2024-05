Protestele sunt conduse însă de arhiepiscopul Bagrat Galstanian, liderul diecezei Tavuş a Bisericii Apostolice Armene.

Mişcarea Tavuş pentru Patrie a cerut demisia premierului armean Nikol Paşinian, acuzându-l că a cedat unilateral teritorii Azerbaidjanului.

Mişcarea l-a nominalizat pe arhiepiscopul Bagrat Galstanian pentru postul de prim-ministru al ţării.

Printre activiştii arestaţi s-ar număra şi Aşot Simonian, deputat din opoziţie. Canalele Telegram ale opoziţiei au relatat despre blocarea drumurilor în întreaga ţară.

Paşinian a declarat că Biserica Apostolică Armeană este un „agent de influenţă” încă din timpuri istorice. El a ameninţat că va rezolva problema „în două-trei luni”.

De asemenea, premierul a calificat procesul de delimitare şi demarcare a frontierei cu Azerbaidjanul, care a pornit din regiunea Tavuş, drept o garanţie de securitate pentru Armenia.

Un oficial al partidului de guvernământ a declarat că autorităţile pot lua proprietatea Bisericii Apostolice Armene pentru nevoile statului, arată TASS.

